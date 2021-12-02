«При публичных выступлениях я буквально трясусь, как это лечить?» Отвечает психолог

Признайте страхи

– Судя по вашему описанию, ваши симптомы связаны с ощущением волнения и даже страха, который возникает на фоне публичных действий. Для начала стоит назвать вещи своими именами: я не просто трясусь – я волнуюсь и боюсь.

Это не ваше тело трясется само по себе – оно лишь отражает те процессы, которые происходят с вами. Оно отражает ваше эмоциональное состояние.

Назовите свои чувства, и тогда вы сами увидите, что «лечить» это не нужно. Все люди испытывают страх и волнение – это норма, и вы нормальный.

Однако, если эмоция настолько сильна, что мешает вашим действиям, то нужно попробовать разобраться в страхах, а не лечить симптомы и «тряску в руках». Нужно дать себе честный ответ на вопрос: что же меня пугает на самом деле?

Смею лишь предположить, что вас может пугать фантазия, что вы совершите ошибку, и ее заметят другие. И что будет тогда? Что случится, если вы «облажаетесь»? Ответ на это вопрос и есть истинная причина ваших страхов.

«Меня засмеют», «подумают, что я какой-то не такой», «меня отвергнут» – такими могут быть варианты ответов.

Признаться в этом самому себе и прожить истинный страх – уже половина работы над собой. Дальше стоит лишь развеять эти страхи. Объяснить самому себе, что ничего страшного не произойдет, если вы допустите ошибку. Вы больше не маленький мальчик, которому нельзя сделать ошибку на уроке, чтобы не получить «двойку». Вы – взрослый мужчина, который может себе позволить ошибаться.