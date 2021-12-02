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«При публичных выступлениях я буквально трясусь, как это лечить?» Отвечает психолог

Разбираемся, что делать с сильным волнением и дрожанием в руках при выступлении на публике

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Фото: @Pixabay

«Здравствуйте, у меня проблема следующего характера – часто выступаю на людях, и при публичных выступлениях возникает сильное и заметное дрожание в руках – я буквально трясусь. Даже слайды переключать в такие моменты тяжело. Хотел бы узнать, как это можно лечить, какие действия предпринимать» (Александр, 35 лет).

На вопрос читателя отвечает частный психолог Ирина Горовцова.

Признайте страхи

– Судя по вашему описанию, ваши симптомы связаны с ощущением волнения и даже страха, который возникает на фоне публичных действий. Для начала стоит назвать вещи своими именами: я не просто трясусь – я волнуюсь и боюсь.

Это не ваше тело трясется само по себе – оно лишь отражает те процессы, которые происходят с вами. Оно отражает ваше эмоциональное состояние.

Назовите свои чувства, и тогда вы сами увидите, что «лечить» это не нужно. Все люди испытывают страх и волнение – это норма, и вы нормальный.

Однако, если эмоция настолько сильна, что мешает вашим действиям, то нужно попробовать разобраться в страхах, а не лечить симптомы и «тряску в руках». Нужно дать себе честный ответ на вопрос: что же меня пугает на самом деле?

Смею лишь предположить, что вас может пугать фантазия, что вы совершите ошибку, и ее заметят другие. И что будет тогда? Что случится, если вы «облажаетесь»? Ответ на это вопрос и есть истинная причина ваших страхов.

«Меня засмеют», «подумают, что я какой-то не такой», «меня отвергнут» – такими могут быть варианты ответов.

Признаться в этом самому себе и прожить истинный страх – уже половина работы над собой. Дальше стоит лишь развеять эти страхи. Объяснить самому себе, что ничего страшного не произойдет, если вы допустите ошибку. Вы больше не маленький мальчик, которому нельзя сделать ошибку на уроке, чтобы не получить «двойку». Вы – взрослый мужчина, который может себе позволить ошибаться.

Верните связь с телом

При приступе сильного волнения и паники возникает диссоциация – человек как бы «отделяется» от чувств, теряет над ними контроль. Это только усиливает страх. Чтобы вернуть связь с телом – сделайте что-то физически ощутимое.

Например, со вдохом сожмите как можно сильнее кулаки и с выдохом медленно разожмите их. Только делать это нужно осознанно, то есть, находясь в этом движении всем своим вниманием. Признайте волнение и позвольте ему уйти вместе с выдохом. Скажите себе, что ничего страшного не произойдет, ведь вы и сами сказали, что часто выступаете на публике, то есть, делаете это не впервой и до сих пор живы и здоровы.

При необходимости – повторите упражнение несколько раз. Можно заранее умыться холодной водой или опустить ладони в холодную воду, чтобы вернуться в тело.

Позвольте себе паниковать

Иногда полезно отдаться чувствам. Разрешите себе бояться и трястись на выступлении так сильно, как только вам захочется. Лучше заранее договориться с собой не пытаться контролировать ощущения в теле и эмоциях. Ведь, чем больше мы сопротивляемся панике, тем больше она сопротивляется нам.

Вот что говорил об этом психотерапевт Кэрол Хоув:

«Я знаю, что паника и впрямь буквально встает на якорь в том месте, где с ней пытаются справиться. Но она снимается с якоря и проплывает мимо, едва мы решаемся признать ее существование».
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