Что надо знать, если вы хотите купить холодильник, духовку и посудомойку
Кухонная техника – вопрос сложный. «Собеседник» расскажет, какие нюансы стоит учесть при ее выборе
Холодильник, духовка и посудомоечная машина – незаменимые устройства на любой кухне. Разберемся с ними по порядку.
Холодильник
1) Размеры
В первую очередь нужно определиться с размерами холодильника. Стандартный холодильник, как правило, не выше двух метров, а его глубина – от 50 до 70 сантиметров.
По ширине вариантов больше: она может варьироваться от 50 до 120 сантиметров, но учитывайте, чем шире – тем дороже.
2) Тип холодильника
Холодильники бывают однокамерные, двухкамерные, многокамерные и side-by-side.
Однокамерные – самые дешевые и самые маленькие по размеру модели. Обычно их покупают для офиса, дачи, съемной квартиры или гостиницы. Морозилки в таком варианте либо нет вообще, либо она находится внутри основной камеры, как правило, наверху.
Двухкамерные – модель подороже, но несмотря на это, самая популярная. Верхняя камера предназначена для хранения охлажденных продуктов (+5—8 °С), нижняя – для заморозки.
Многокамерный – модель с большим количеством камер, каждая из которых отвечает за свой тип охлаждения. По цене немногим дороже предыдущей.
Side-by-side – самый дорогой тип холодильников, но зато и самый вместительный. В нем может быть как две камеры, так и несколько. В первом случае левая отвечает за заморозку, правая – за охлаждение, во втором, как и предыдущей модели, каждая камера отвечает за свой тип охлаждения.
3) Тип установки
Отдельно стоящие и встраиваемые – у отдельно стоящих есть свой корпус, и их можно ставить в любом месте в квартире. У встраиваемых холодильников нет внешнего корпуса и их надо убирать внутрь кухонного шкафа или в нишу. Они бывают всех типов, что описаны выше, но по объему чуть меньше, чем аналогичные модели с внешним корпусом, при этом обладают всем тем же набором функций. Их обычно покупают, чтобы решить различные дизайнерские задачи.
Пример встраиваемого холодильника: Hyundai CC4023F (hyundai-electronics.com.ru/catalog/item/1373363)
Ключевые преимущества: панель управления в холодильной камере позволяет установить и поддерживать температуру от 2 до 8 градусов. Благодаря технологии NoFrost на стенках не образуется наледь. Также двери холодильника можно перевесить. Вы сами выбираете, с какой стороны вам удобней подходить к холодильнику и открывать дверцу.
4) Объем холодильника
Выбор объема холодильника зависит от ваших привычек. Для семьи из двух или трех человек вполне хватит 200–250 литров, а для любителей закупаться на несколько недель вперед – 300 литров. Соответственно, чем больше объем – тем выше цена.
5) Тип разморозки
Чтобы вам не пришлось часто мучиться с наледью в холодильнике, производители придумали две системы:
1) Капельная: вода собирается на задней стенке холодильника и стекает в специальный резервуар, откуда и испаряется. Такая система меньше шумит, но у нее есть существенный минус: лед все же образуется, но медленней. Производители таких моделей рекомендуют размораживать холодильник раз в 3–6 месяцев или по мере образования наледи.
2) No Frost: в такой системе установлен испаритель и вентилятор, которые заставляют воздух циркулировать внутри холодильника. Это дороже, но наледь гарантированно не появится. Разморозка такой модели вам понадобится только в том случае, если вы захотите ее помыть.
Пример двухкамерного холодильника с системой No Frost: HYUNDAI CC4553F, черная сталь hyundai-electronics.com.ru/catalog/item/1196033
Ключевые преимущества: модель оборудована режимами быстрого охлаждения и заморозки. Есть зона нулевой температуры для бережного хранения мяса и рыбы и зона свежести для овощей и фруктов.
6) Климатический класс
Это температура, при которой холодильник может работать без риска ранней поломки. То есть холодильники разных климатических классов подходят для разных условий: одни – для жары, как в Бразилии, другие – для прохладной дачи где-нибудь в Мурманске. Маркировку производители, как правило, размещают на дверце холодильника: либо внутри, либо сзади.
Варианты бывают следующие:
N — стандартный вариант климатического класса. Холодильник работает в помещениях с температурой от +16 °С до +32 °С.
SN — вариант для тех, кто хочет использовать холодильник в прохладном помещении: от +10 °С до +32 °С.
ST — для жарких регионов: от +18 °С до +38 °С.
T — для очень жаркого климата, когда в помещении от +18 °С до +43 °С.
Самый дешевый вариант – холодильник стандартного класса N, самый дорогой – холодильник со всеми классами сразу.
7) Количество компрессоров
Компрессор – это устройство в холодильнике, которое отвечает за поддержание нужной температуры. Холодильники бывают однокомпрессорные и двухкомпрессорные. Однокомпрессорные модели работают от одного контура и на холодильную камеру, и на морозилку. Преимуществом двухкомпрессорных холодильников заключается в том, что можно независимо пользоваться холодильным или морозильным отделением, а вторую камеру, которая в данный момент не нужна, можно выключить. Но и цена у двухкомпрессорных моделей значительно выше.
8) Уровень шума
Если вы планируете ставить холодильник в гостиной или рядом со спальней – следует учесть уровень шума. Он зависит от количества компрессоров и измеряется в децибелах (дБ). Рекомендуемый уровень шума – около 40 дБ. Если брать 50 – будет довольно громко.
Духовой шкаф
- Тип работы
Первое, с чем нужно разобраться при выборе духового шкафа – это будет ли он работать на газу или на электричестве. Газовый вариант намного дешевле как при покупке, так и при эксплуатации, однако у него есть ряд существенных недостатков:
- Готовить на открытом огне гораздо сложнее, чем без него.
- Открытый огонь в квартире не так безопасен, как обыкновенное электричество.
- К газовой плите все равно нужно проводить электричество: от него будут работать встроенное освещение, вентиляция и гриль.
Электрический вариант – это более дорогая, но зато и более практичная покупка. Дело в том, что электрические духовые шкафы обладают расширенной функциональностью по сравнению со своими газовыми собратьями. Главное их преимущество – возможность автоматического контроля температуры. То есть, если вы новичок в готовке, электрическая духовка позволит вам все усилие сосредоточить на результате, а не пожарной безопасности.
Пример независимого электрического духового шкафа: HYUNDAI HEO 6636 BE hyundai-electronics.com.ru/catalog/item/1444334
Ключевые преимущества: в модели заложены функции гриля и конвектора, режим разморозки и широкий температурный диапазон (от 50 до 250 градусов), есть таймер и автоматическое отключение. Встроенная подсветка помогает следить за степенью готовности блюд.
2. Габариты
Все кухни разные, поэтому этот критерий тоже немаловажен. Стандартный размер духового шкафа, который подойдет практически каждой квартире – 60 сантиметров в ширину, и столько же – в глубину. Но если Вам хочется сэкономить немного места, стоит остановиться на узких или компактных духовках. Первая модель уже стандартной на 15 сантиметров, то есть ее ширина всего 45 сантиметров. Вторая - несколько ниже: 40–45 сантиметров в высоту.
Если вы из людей, которые предпочитают делать больше работы за один присест, остановите свой выбор на более крупных духовках. Максимальная ширина домашнего духового шкафа – 90 сантиметров: в таком можно приготовить больше еды за один раз, а также уделить время масштабным кулинарным экспериментам.
От ширины и высоты напрямую зависит объем рабочей камеры. У узкого шкафа он составляет примерно 37–45 литров, а у полноразмерного – около 55-68 литров.
3. Зависимость – независимость
Зависимый духовой шкаф – это модель, которая состоит из духовки и варочной поверхности (плиты). Выполнена она всегда в едином дизайне, а ее система управления, как правило, расположена на передней панели. Несомненное преимущество такого шкафа – его дешевизна, однако стоит учитывать, что любая поломка в системе выведет из строя два прибора одновременно.
Невзаимный духовой шкаф – это модель, которая продается отдельно от варочной поверхности. Она дороже, но зато разместить ее можно в любом месте и на любой высоте кухонного гарнитура.
Пример духовки объемом 82л с независимым типом установки: Hyundai HEO 6648 IX hyundai-electronics.com.ru/catalog/item/1444341
Ключевые преимущества: 11 встроенных режимов работы, телескопические направляющие, трехслойное стекло дверцы, эмаль легкой очистки.
4. Система управления
Бывает электронной и электромеханической.
Электромеханическая система управления предполагает наличие трех поворотных переключателей: для температуры, для режима нагрева и для таймера.
Электронные системы управления встречаются в более дорогих моделях. В этом случае переключатели размещены на специальной сенсорной панели, которая к тому же оборудована дисплеем. На последнем отображаются сведения о процессе готовки: режим, время готовки, температура и тип продукта.
Такая электроника позволяет расширить функциональность прибора, однако стоит помнить, что любую сложную технику непросто и дорого чинить.
5. Функционал
Функционал духовки во многом зависит от типа ее работы, но базовые функции просты: вентилятор конвекции (перемешивает воздух внутри рабочей камеры), вращающийся вертел, верхний гриль (газовый или электрический).
Чем дороже модель, тем более широкий набор функций в ней предполагается. Разумеется, электрическая духовка будет более практичной, чем газовая. В набор возможностей такой духовки может входить:
- Таймер. Облегчит контроль за процессом готовки: просто установите время и спокойно занимайтесь своими делами.
- Телескопические направляющие. Если они есть в духовке, будьте уверены: противень не опрокинется, даже если вы загрузите его на полную.
- Система самоочищения. Позволяет избегать налета жира и пятен нагара на стенках духовки.
- Гриль. Представляет собой дополнительный теплоэлемент в верхней части устройства. Главная его задача — создание высокой температуры, позволяющей добиться на продуктах поджаристой корочки.
- Отключение при перегреве. Функция поможет избежать преждевременной поломки устройства.
- Вентилятор охлаждения дверцы. Если кто-то дотронется до духовки во время готовки, ожога получится избежать.
- Наличие термощупа. С его помощью проще контролировать температуру блюда.
- Защита от детей. Не позволит им заглянуть внутрь духовки во время готовки и обжечься.
Посудомоечная машина
1) Габариты
Как и при выборе любой бытовой техники, первое, на что здесь стоит обратить внимание – габариты. Посудомоечные машины бывают узкими – 45 см, и широкими – 60 см. Стандартная высота для обеих моделей – примерно 85 см, при этом часто ее можно регулировать при помощи изменения длины ножек. Стандартная глубина – 60 см. При этом нужно учитывать, что в узкую посудомойку поместится около 10 комплектов посуды, а в широкую – уже около 16.
Если вы не хотите, чтобы техника занимала много места на кухне, выбирайте компактную посудомойку. Ее высота не превышает 60 см, и помещается в нее от 5 комплектов посуды.
Отметим, что комплект — это набор столовых приборов на одного человека из семи предметов. В него входят: тарелка для салата, тарелка для первого блюда, тарелка для второго блюда, хлебная тарелка, чашка или блюдце для десерта, две ложки или две вилки.
2) Способ установки
Первый вариант – полновстраиваемые посудомойки. Они ставятся в нишу под столешницей, а затем закрываются специальной панелью. В этом случае техника выглядит, как один из кухонных шкафов.
Второй вариант – частично встраиваемые посудомойки. Обычно их тоже прячут под столешницу, но шкаф они уже не напоминают.
Третий вариант – отдельно стоящие посудомойки. Их можно ставить в любом месте квартиры, единственное условие: наличие поблизости коммуникаций для подвода и слива воды.
Четвертый вариант – настольные посудомойки. Это самая компактная и мобильная модель, благодаря размерам ее можно поставить в любом месте квартиры.
Пример компактной посудомоечной машины: Hyundai DT503 citilink.ru/product/posudomoechnaya-mashina-hyundai-dt503-serebristyi-kompaktnaya-1456988/?text=DT503
Ключевые преимущества: 6 программ мойки, вместительность – 8 комплектов посуды для мытья.
3) Класс мойки и сушки
- Класс мойки B — отмоет посуду неидеально. Могут остаться мелкие пятнышки грязи – для современных производителей посудомоечных машин — это недопустимая халатность.
- Класс мойки А — безупречное очищение. Необходимое условие – правильная загрузка посуды и соответствие между программой и степенью загрязнения.
- Класс сушки В — после сушки на посуде останутся капли воды. Современные производители стараются этого не допускать, особенно если речь идет о дорогостоящих моделях.
- Класс сушки А — посуда после сушки абсолютно сухая, без разводов.
4) Потребление энергии и расход воды
Вопреки расхожему мнению посудомоечная машина – куда более экологичное решение, чем ручное мытье посуды. Естественно, здесь многое зависит от цены техники (чем дороже – тем меньше воды используется), и от программы. В среднем посудомоечная машина расходует 9-15 литров воды за цикл, иногда этот показатель доходит и до 20 литров. В любом случае это меньше, чем расходует человек.
По уровню энергопотребления посудомоечные машины делятся на классы от A до G:
- A+++ – самый высокий класс на сегодняшний день
- A++ – сверхвысокая эффективность
- A+ – более чем высокие показатели
- A – с низким энергопотреблением
- B – средний расход электроэнергии
- C – низкое энергосбережение
- D – с высоким энергопотреблением
- E – энергозатратные
- F – сильно энергозатратные
- G – крайне энергозатратные
Пример посудомоечной машины класса A++: HYUNDAI HBD 480 hyundai-electronics.com.ru/catalog/item/1412406/
Ключевые преимущества: вмещает до 10 комплектов посуды, есть функция половинной загрузки, таймер отсрочки включения, встроенная защита от протечек.
5) Функции
Прежде чем выбирать технику, нужно определиться, какие функции Вам нужны. Перечислим самые распространенные:
- Таймер. Позволяет запустить мойку в заранее установленное время.
- Автоматическое определение жесткости воды. Позволяет корректно расходовать смягчающую соль, чтобы не портить посуду.
- Функция половинной загрузки. Позволяет вымыть небольшое количество посуды с минимальным расходом воды.
- Функция Air Dry. После окончания мойки посуды дверца машины автоматически открывается, чтобы посуда высушилась быстрее.
- Функция самоочищения. Предполагает наличие дробилки, которая измельчает остатки пищи и выводит ее через фильтры, не засоряя дренажную систему. Значительно продлевает срок службы посудомойки.
- Режим предварительного ополаскивания. В течение 20 минут с посуды смываются крупные остатки пищи без применения моющего средства.
- Возможность дозагрузки. Даже если машина уже запустила программу, можно добавить новую посуду.
Чем больше функций у модели, тем дороже она стоит. Поэтому перед покупкой дорогостоящей техники стоит определиться заранее, какие из функций действительно нужны и будут использоваться.
6) Программы
Автоматическая программа — машина сама определяет степень загрязнения посуды и моет ее до тех пор, пока специальные датчики не сочтут ее чистой. Они реагируют на уровень прозрачности воды.
Экономичная программа — отмывает небольшие загрязнения, вполовину уменьшая расход воды и электроэнергии.
Быстрая мойка — программа для мытья не слишком грязной посуды.
Интенсивная мойка — программа посуды, которую сложно отмыть. Подходит для кастрюль, сковород и посуды, на которой высохла грязь.
Деликатная мойка — предназначена для посуды, которая плохо переносит высокие температуры. Например, для бокалов.
Это основные сведения, которые необходимо учитывать при выборе бытовой техники.