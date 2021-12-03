Что надо знать, если вы хотите купить холодильник, духовку и посудомойку

Холодильник

1) Размеры

В первую очередь нужно определиться с размерами холодильника. Стандартный холодильник, как правило, не выше двух метров, а его глубина – от 50 до 70 сантиметров.

По ширине вариантов больше: она может варьироваться от 50 до 120 сантиметров, но учитывайте, чем шире – тем дороже.

2) Тип холодильника

Холодильники бывают однокамерные, двухкамерные, многокамерные и side-by-side.

Однокамерные – самые дешевые и самые маленькие по размеру модели. Обычно их покупают для офиса, дачи, съемной квартиры или гостиницы. Морозилки в таком варианте либо нет вообще, либо она находится внутри основной камеры, как правило, наверху.

Двухкамерные – модель подороже, но несмотря на это, самая популярная. Верхняя камера предназначена для хранения охлажденных продуктов (+5—8 °С), нижняя – для заморозки.

Многокамерный – модель с большим количеством камер, каждая из которых отвечает за свой тип охлаждения. По цене немногим дороже предыдущей.

Side-by-side – самый дорогой тип холодильников, но зато и самый вместительный. В нем может быть как две камеры, так и несколько. В первом случае левая отвечает за заморозку, правая – за охлаждение, во втором, как и предыдущей модели, каждая камера отвечает за свой тип охлаждения.

3) Тип установки

Отдельно стоящие и встраиваемые – у отдельно стоящих есть свой корпус, и их можно ставить в любом месте в квартире. У встраиваемых холодильников нет внешнего корпуса и их надо убирать внутрь кухонного шкафа или в нишу. Они бывают всех типов, что описаны выше, но по объему чуть меньше, чем аналогичные модели с внешним корпусом, при этом обладают всем тем же набором функций. Их обычно покупают, чтобы решить различные дизайнерские задачи.