Употребление яиц в раннем детстве поможет снизить риск развития пищевой аллергии

Яйца считаются одним из наиболее популярных ингредиентов на кухне, их можно есть практически всем. Но существует немалое количество людей, имеющих аллергию на яйца. И вот теперь ученые предлагают эффективный способ борьбы с ней, однако начинать это сражение необходимо в раннем возрасте.

В наблюдениях приняли участие дети с момента рождения и до шести лет. Оказалось, что если до 12 месяцев в рационе ребёнка вообще отсутствовали яйца, то вероятность развития аллергии на этот продукт к шести годам заметно вырастала. Следовательно, малышей с самого раннего детства, после отлучения от материнской груди, следует приучать к яйцам и пище, которая их содержит.

Текущие данные свидетельствуют, что раннее знакомство ребенка с яйцами является защитой от развития одной из самых распространённых пищевых аллергий. Впрочем, учёным ещё предстоит выяснить, когда именно следует внедрять яйца в питание малыша, и как часто их нужно употреблять.