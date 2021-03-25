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Употребление яиц в раннем детстве поможет снизить риск развития пищевой аллергии

Исследователи из США доказали, что чем раньше детей приучают к употреблению и яиц, тем ниже уровень аллергии

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Фото: @Pixabay

Яйца считаются одним из наиболее популярных ингредиентов на кухне, их можно есть практически всем. Но существует немалое количество людей, имеющих аллергию на яйца. И вот теперь ученые предлагают эффективный способ борьбы с ней, однако начинать это сражение необходимо в раннем возрасте. 

В наблюдениях приняли участие дети с момента рождения и до шести лет. Оказалось, что если до 12 месяцев в рационе ребёнка вообще отсутствовали яйца, то вероятность развития аллергии на этот продукт к шести годам заметно вырастала. Следовательно, малышей с самого раннего детства, после отлучения от материнской груди, следует приучать к яйцам и пище, которая их содержит. 

Текущие данные свидетельствуют, что раннее знакомство ребенка с яйцами является защитой от развития одной из самых распространённых пищевых аллергий. Впрочем, учёным ещё предстоит выяснить, когда именно следует внедрять яйца в питание малыша, и как часто их нужно употреблять.

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