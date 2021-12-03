Овощной чай. Тыкву, морковь и репку тоже можно заваривать и пить

Сразу предупреждаем, что ничего особенного делать не придется. Представили вкус чая, который хотите получить, собрали овощи с травами, добавили ягод и фруктов, закипятили в кастрюльке с водой и напиток готов. Конечно же, капуста, лук, картофель не годятся для чайной церемонии, а вот на морковь, брюкву, свеклу, топинамбур, тыкву, болгарский перец, томаты, спаржу стоит обратить особое внимание. Конечно, в отваре они не так ароматны и вкусны, но мы подключим фантазию и добавим свои секретные компоненты, чтобы чайная композиция заиграла.

Предлагаем несколько сочетаний, которые можно взять за основу для своих чайных экспериментов, а после создать рецепты под себя. Так, к морковному отвару неплохо было бы добавить мед, шиповник и черную смородину. Хороша морковь с корицей и мятой, а также с облепихой, яблоком и курагой. Болгарский перец в чае отлично дружит с бергамотом; томаты — с розмарином; свекла — с мятой и шалфеем; сельдерей — с тимьяном. Интересный вкус получится, если закипятить лепестки роз, изюм, смородину, кусочки яблок, свеклы и бузину. К любой смеси можно добавить зеленый или черный чай, дополнительные травы, даже сено (кстати, в нем много питательных веществ). А вот с цитрусовыми стоит быть аккуратнее: они перебивают овощной аромат.

На заметку: Помните, как вместо кофе раньше пили отвар цикория, ячменя и кедрового ореха и прекрасно себя чувствовали? Так вот овощные чаи, богатые витаминами, сегодня тоже относят к здоровому питанию. Но перед применением, не забудьте посоветоваться с доктором.