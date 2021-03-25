Полезный совет. Какое растительное масло лучше покупать

При выборе масла нужно помнить, что самым полезным является нерафинированное. Оно проходит только механическую очистку, имеет интересный вкус и осадок. Прозрачное и почти безвкусное рафинированное изготавливается с применением щелочей. Ароматное гидратированное масло проходит очистку кипятком. Еще на наклейках часто встречается название «Дезодорированное». Этот продукт обрабатывается горячим паром и почти не имеет вкуса и запаха.

Немаловажно, каким способом было получено масло. В числе лучших продукты холодного отжима. В этом случае не применяются нагрев, специальные растворители (как при горячем прессовании или экстракции). Так масло сохраняет аромат и витамины.

Особого внимания заслуживает срок годности масла. Просрочка неприятна на вкус и опасна для здоровья.