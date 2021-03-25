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Полезный совет. Какое растительное масло лучше покупать

Для производства растительных масел используется около сотни растений. Его получают из семян подсолнечника, хлопчатника, сои, льна, рапса, арахиса, горчицы, кунжута, мякоти маслин, плодов кокосовых пальм, зародышей кукурузы, косточек абрикосов, винограда.

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Фото: @Pixabay

При выборе масла нужно помнить, что самым полезным является нерафинированное. Оно проходит только механическую очистку, имеет интересный вкус и осадок. Прозрачное и почти безвкусное рафинированное изготавливается с применением щелочей. Ароматное гидратированное масло проходит очистку кипятком. Еще на наклейках часто встречается название «Дезодорированное». Этот продукт обрабатывается горячим паром и почти не имеет вкуса и запаха.

Немаловажно, каким способом было получено масло. В числе лучших продукты холодного отжима. В этом случае не применяются нагрев, специальные растворители (как при горячем прессовании или экстракции). Так масло сохраняет аромат и витамины.

Особого внимания заслуживает срок годности масла. Просрочка неприятна на вкус и опасна для здоровья.

Каждому — свое. Пройдемся по многообразию масла и выберем подходящее.

Подсолнечное. Содержит витамины А, Е, D и лецитин, отвечающий за укрепление нервной системы, защиту от стрессов.

Оливковое. В составе есть олеиновая кислота, которая понижает холестерин, омолаживает кожу и выводит токсины.

Кукурузное. Превосходно подходит для жарки: не пенится, не выделяет дым.

Соевое. Уникальный источник полноценного белка, идеально подходит для детского питания.

Хлопковое. В неочищенном виде заживляет ожоги.

Льняное. В семени льна содержится более 40 % витамина F, который не вырабатывается в организме.

Ореховое. Добывается из грецких орешков и является лидером по содержанию витамина Е.

Кедровое. Полезно для детей. Витамин А способствует улучшению зрения и отвечает за рост.

Виноградное. Линолевая кислота, содержащаяся в продукте, ускоряет заживление кожи.

Кокосовое. Применяется в кулинарии и косметологии. Ценный компонент этого масла лауриновая кислота, которая прекрасно борется с бактериями и грибком. 

Теги: #лайфхак

Рубрика: Лайфстайл

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