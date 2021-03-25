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Мультимедийное кладбище. Новосибирский крематорий предлагает новинку - погребальный памятник с телевизором

На экране будет показываться видеоролик о покойном

Фото: vk.com/lentach

Новосибирский крематорий установил образец погребального склепа с телевизором. В одной нише склепа ставят урну с прахом, в другой монитор на жидких кристаллах. Он будет показывать видеоролик о покойном.

Вместо фото или гравировки, на памятнике будет полноценная цветная картинка, которая воспроизведет дорогие для потомков воспоминания, передаст живой образ умершего, его речь, мимику и жесты.

Идея установки телевизора в памятник пришла в голову инженеру из Набережных Челнов Марселю Мухаметшину.  Он говорил, что его отец лишился матери в 10 лет и помнил о ней совсем мало. Поэтому, когда отец умер в 2018 году, Марсель установил ему памятник с монитором, чтобы его дети и внуки хорошо помнили своего предка.

Свою разработку Мухаметшин привез на выставку в Екатеринбург. Представителям новосибирского крематория она понравилась, и они установили образец склепа с телевизором у себя на территории.

Дизайнер-архитектор Новосибирского крематория Павел Бабкин вспоминает, что уже пробовали реализовать идею с телевизором на памятнике Арнольду Кацу. Но тогда технические знания и навыки были совсем на другом уровне и проект не смогли воплотить в жизнь.

 

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