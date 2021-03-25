Хиты итальянской эстрады в Москве «Вечер в Сан-Ремо»

Солнечная Италия всегда у нас в душе! Мы любим ее культуру, наслаждаемся ее языком, мы в восторге от ее кухни и, конечно, музыки. Мы мечтаем порой окунуться в атмосферу итальянского праздника, и в этот вечер у вас будет такая возможность.

Музыканты ELENA ET LES GARÇONS исполнят лучшие хиты итальянской эстрады и любимого ретро с 60-х годов до сегодняшнего дня и воссоздадут атмосферу уютного городка Сан-Ремо, который называют цветочной ривьерой Италии. Зрители смогут потанцевать под задорные хиты Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, поностальгировать под романтичные композиции Riccardo Fogli и Adriano Celentano, услышать современные хиты Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek.

Добавьте полностью живой звук, визуальные и световые эффекты, танцевальные номера, праздничную атмосферу и ноты сладкой ностальгии — это будет незабываемый вечер в лучших европейских традициях!