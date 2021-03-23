Новый рекорд Лионеля Месси! Он опережает Роналду на два «Золотых мяча»

29 ноября форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем престижной премии «Золотой мяч» в седьмой раз. Это настоящий рекорд в профессиональной карьере футболиста. Великий Криштиану Роналду отстает от Месси. На его счету всего пять таких наград. Об этом сообщает издание SkySport.

«Я действительно гожусь тем, что снова выиграл Золотой мяч Франции. Это невероятно выиграть его в седьмой раз. Я хотел бы поблагодарить мою семью, моих друзей и всех людей, которые следят за мной и всегда меня поддерживают, потому что без них я бы не справился», – пишет Лионель в своем Instagram.

Впервые Месси стал лучшим футболистом по версии журнала France Football в 2009 году. В 2019 году он уже получил свой шестой «Золотой мяч».

Криштиану Роналду в своем Instagram написал, что у него нет цели обойти Месси по количеству завоеванных «Золотых мячей», как это хотят представить СМИ и Паскаль Фарре, главный редактор France Football.

«Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что я никогда никому не противостою. Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то», – пишет один из лучших футболистов всех времен и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.