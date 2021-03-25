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Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

При ремонте споры неизбежны. Один из поводов — окна. Какие же лучше: деревянные или пластиковые? Достоинства и недостатки есть у каждого из вариантов. Давайте все выясним, чтобы определиться с выбором.

Срок службы. Деревянные конструкции из дуба служат до 100 лет, лиственницы — до 50 лет, сосны — до 60 лет, а пластиковые — от 25 до 50 лет. Что касается внешней стороны окна, которой приходится выдерживать капризы погоды, то дерево сдается быстрее пластика и требует ухода.

Срок изготовления. ПВХ – 1 неделя, для деревянных потребуется 3-4 недели за счет того, что много работы выполняется вручную.

Шумо- и теплоизоляция. Деревянная рама отлично поглощает звук и теплее пластика. Полый внутри, пластиковый профиль лучше проводит звук и хуже сохраняет тепло.

Прочность. ПВХ за счет специальных вкладышей достаточно жесткие, не меняют свою форму, цвет и размеры. Деревянные рамы из клееного бруса тоже прочные, но могут темнеть от прямых солнечных лучей и гнить от дождей и снега. Их регулярно нужно обрабатывать специальными составами.

Как дышат? Древесина частично обеспечивает естественную циркуляцию воздуха, а пластик герметичен. ПВХ-окна нужно регулярно открывать для проветривания.

Безопасность для здоровья. В обоих конструкциях сегодня есть доля «химии». ПВХ — это пластик с самыми разными добавками (для жесткости изделия, цвета, снижения стоимости). Сегодня он изготавливается без свинца и не опасен. Дерево — чистый природный материал, но тоже обрабатывается с применением грунтовок, шпаклёвок, красок, клея, антисептика. Ведь такое окно нужно защитить не только от влаги, но и от насекомых, грибка.

Цена. ПВХ дешевле. Маленький пример: рамы из лиственницы или сосны в 1,5 раза дороже пластиковых, а дубовые — в 2 раза.

Теги: #ремонт

Рубрика: Лайфстайл

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