Еще не человек, но уже не совсем робот. Обзор самых невероятных киборгов современности

Серетарша

Япония – страна, где разработка человекоподобных роботов стала чем-то повседневным. Одна из известных моделей - робот Actroid от Kokoro Company, который впервые был представлен на выставке роботов в Токио в 2003 году. Сейчас существует несколько версий этого робота, и внешне все они похожи на девушку-японку.

Их главная особенность в том, что они могут распознавать человеческую речь, отвечать на вопросы, имитировать дыхание и даже реагировать на внешние раздражители. Например, если замахнуться на робота рукой, он постарается отпарировать удар и поменяет выражение лица. Если задать ему вопрос, он не просто поделится фактами, а подберет нужные для ответа интонации и тембр голоса.



