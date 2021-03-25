Еще не человек, но уже не совсем робот. Обзор самых невероятных киборгов современности
Технологии идут вперед и не собираются останавливаться. "Собеседник" рассказывает о самых продвинутых человекоподобных механизмах планеты
Лучший в мире
Atlas – настоящее чудо современной техники. На создание этого робота компания Boston Dynamics потратила 7 лет, и сегодня он признан самым сложным механизмом в мире. Его конструкция напоминает человеческое тело не только внешне, но и некоторыми принципами работы. Например, у Атласа есть стереозрение, дальномеры и гироскопы, выполняющие функции человеческих глаз. Информация, которую получают эти устройства, поступает в центральный процессор, который, в свою очередь, подает сигналы к моторам конечностей. Это похоже на работу человеческого мозга: наши глаза видят предмет, оправляют информацию в головной мозг, а оттуда дается команда, например, взять предмет и бросить.
Еще одна особенность Атласа – встроенная система охлаждения и провода, похожие на кровеносную систему человека. Благодаря им робот не перегревается и может спокойно бегать, прыгать, кувыркаться и даже делать сальто назад, как настоящий паркурщик.
Робот-швейцар
Киборг Рим от компании Pal Robotics может говорить на пяти языках и отвечать на вопросы. Его планируют использовать в торговых комплексах, чтобы он подсказывал маршрут и давал советы, а также в музеях и отелях.
Несмотря на все попытки разработчиков сделать Рима привлекательным, выглядит робот жутковато. У него совершенно белое пластиковое лицо безо рта, черные глаза-камеры, подвижные шея, руки и ноги. Он чем-то напоминает кукол, которых обычно используют для съемки фильмов ужасов.
Испытатель
Еще одна необычная технология от Boston Dynsmics – антропоморфный робот для тестировки военного обмундирования и химзащиты. Он был сделан по заказу армии США. Основным ее требованием было то, чтобы робот двигался точно так же, как человек: ходил, бегал, прыгал и приседал и так далее. В итоге Boston Dynsmics создали механизм, который умеет не только все выше перечисленное, но и даже потеет, как живой человек. Для этого в него встроена специальная гидравлическая система, самый сложный, по словам создателей, элемент конструкции.
Со стороны робот выглядит весьма специфично: полностью одет в серебристые пластины, а суставы обтянуты черной тканью. Когда смотришь на него, возникает ненавязчивая ассоциация с C-3PO из «Звездных войн»: даже манера движения у них очень похожа.
Серетарша
Япония – страна, где разработка человекоподобных роботов стала чем-то повседневным. Одна из известных моделей - робот Actroid от Kokoro Company, который впервые был представлен на выставке роботов в Токио в 2003 году. Сейчас существует несколько версий этого робота, и внешне все они похожи на девушку-японку.
Их главная особенность в том, что они могут распознавать человеческую речь, отвечать на вопросы, имитировать дыхание и даже реагировать на внешние раздражители. Например, если замахнуться на робота рукой, он постарается отпарировать удар и поменяет выражение лица. Если задать ему вопрос, он не просто поделится фактами, а подберет нужные для ответа интонации и тембр голоса.
Кроме того, робот может учиться у человека, на которого надеты специальные датчики распознавания движений. Благодаря этим датчикам механизм понимает, как двигается человек, рассчитывает траектории жеста, повторяет и запоминает их. Впоследствии заученный жест робот сможет использовать самостоятельно в процессе общения.
Собеседник
Робот, спроектированный компанией Hanson Robotics специально для работы с людьми. По словам создателя, Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным интеллектом и множеством полезных функций. Например, она умеет распознавать лица, имитировать человеческие жесты и вести беседы по простым, заранее определенным темам, вроде погоды или музыки. Создатель надеется, что со временем возможности Софии получится усовершенствовать, и она станет незаменимым помощником в домах престарелых или, как и описанные выше модели, в торговых центрах
Близнец
Geminoid создан известным японским робототехником Исигуро Хироси. Он представляет собой максимально точную копию изобретателя, и считается самым реалистичным человекоподобным роботом в мире.
Как и описанные выше модели, этот механизм способен имитировать человеческое дыхание, заучивать жесты, а также менять голосовые интонации. Его движения и мимика до того реалистичны, что это пугает: ты будто смотришь на человека из далекого будущего. Самое интересное, что создатели могут подключиться к роботу через интернет и управлять им дистанционно, где бы тот не находился.
«Прежде всего, это попытка понять, кто такой человек, - объяснил Исигуро Хироси в одном из интервью. – С помощью Геминоида мы можем присутствовать везде, где пожелаем. Мы можем прикоснуться к очень философскому вопросу: что собой представляет присутствие человека?»