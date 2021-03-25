Ореховая плантация на подоконнике. Как вырастить арахис у себя дома

Понадобятся вместительная и широкая посудина, арахис в стручках (такой точно не обрабатывается химией), грунт, немного времени и хороший настрой.

Подбирая почву и горшок, помним, что арахис любит слегка влажный песочек вперемешку с перегноем и ему нужно место для роста подземных стручков. Растение плохо переносит темные помещения, холод (ниже минус 15 градусов) и жару (выше 30 градусов). Комфортная температура для орешка — плюс 25 градусов.

Итак, шелушим стручки, помещаем орешки в сырую ткань и отправляем их на 2-3 дня в теплое место. За это время проклюнутся росточки. Аккуратно высаживаем их в посудину и сбрызгиваем водой. Землю не стоит насыпать по края, так как это растение, как и картофель, обожает окучивание. Холмики высотой в несколько сантиметров через полтора месяца после всходов вполне устроят нашего «американца» (родина арахиса – Южная Америка).

На 40-45 день наш красавец зацветет небольшими яркими цветами-бабочками и продолжаться это будет пару месяцев. Вместо оранжевых лепестков будут появляться завязи. Не пугайтесь, у них особенность — зарываться в землю. Плодов они не дают, так как для этого у арахиса есть невзрачные подземные цветы — из них и получаются знаменитые орешки. Кстати, о поре сбора урожая подскажут пожелтевшие листья растения. Каждый кустик обычно дарит до 50 бобов. Да-да, именно бобов, так как это семейство бобовых, а название «земляной орех» просто прижилось в обиходе.