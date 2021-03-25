Как выбрать врача по интернет-отзывам

«Переехала на новое место жительства и ищу врача для своего ребенка. Я мало кого тут знаю, поэтому веду поиски с помощью интернета. Информации хватает – есть сайты с отзывами о врачах, сами доктора ведут блоги, выкладывается справочная информация на сайтах поликлиник и больниц о сотрудниках, но как в этом разобраться и сделать правильный выбор?» - интересуется подписчица «Собеседника» Марина из Казани.

Как выбрать хорошего врача на основе информации, размещённой о нем в интернете, объясняет президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин:

– Это достаточно сложная задача, стопроцентных гарантий сетевая информация не дает. Отзывы о врачах бывают как качественные, отражающие реальную ситуацию, так и субъективные, основанные на том, что пациенту врач просто понравился или не понравился, и это не связано с его опытом, знаниями и качеством оказания услуг.

Достаточно объективной может быть информация о трудовом пути врача, размещенная на сайте учреждения здравоохранения: его образование, стаж, специализация. Но, к сожалению, эта информация ограниченная, у нас не принято, как на Западе, публиковать характеристики работы медучреждения, отделения или отдельных врачей, сведения о количестве проведенных операций, удачных и неудачных.

У нас также нет сильных врачебных профессиональных организаций, которые бы могли оценивать врача. Можно пытаться отслеживать публикации о враче, но не о всех докторах пишут в прессе. Выбор врача всегда происходит на свой страх и риск.