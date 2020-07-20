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Что изменилось в правилах взыскания алиментов?

Новые правила объясняет юрист

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Фото: @Pixabay

Слышал, что изменились правила взыскания алиментов. Расскажите, что в них появилось принципиально нового, - просит наш читатель Вадим из Ставрополя.

На вопрос читателя отвечает юрист Мария РУЛЬКОВА:

– С 11 ноября 2021 года в России утверждён новый перечень видов заработной платы и иного вида доходов, с которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Данный перечень был утверждён постановлением правительства России 2 ноября. Этот перечень расширил список видов дохода и немного их конкретизировал, какие-то моменты были упразднены.

По старым правилам удерживать алименты можно было со всех видов заработной платы, с денежного вознаграждения и содержания по всем местам работы как в денежной, так и в натуральной форме. По новым правилам доходы в натуральной форме не учитываются для взимания алиментов.

По старым правилам алименты удерживались с заработной платы и с любого денежного содержания, с гонораров, с доплат по тарифным ставкам, с любых видов коэффициентов за работу в местности с особыми климатическими условиями, с любых сумм вознаграждений педагогических, медицинских работников, государственных и муниципальных служащих, со всех пенсий, стипендий, пособий по безработице, с доходов от реализации товаров и услуг, полученных физлицами, с доходов от предпринимательской деятельности, от реализации недвижимого имущества, от гражданско-правовых сделок. Перечень довольно большой, согласно новому постановлению в него включены и другие виды доходов.

В частности, теперь можно удерживать алименты с процентов по вкладам в банках, с доходов самозанятых – об этом ранее писал Минфин; также со всех сумм полученного имущественного вычета по НДФЛ независимо от того, как он получен – в налоговой или на работе. Доходы от продажи недвижимости учитываются, если они были получены при ведении экономической деятельности.

В постановлении указано, с чего удержания производиться не могут. В этот список вошли единоразовые выплаты по случаю рождения ребёнка, смерти родных, регистрации брака; начисления в виде командировочных расходов; целевые выплаты на переезд в другую местность либо за провоз багажа к месту отпуска и обратно.

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