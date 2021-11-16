Тухлая сельдь, подпорченные бобы и сыр с мухами. Кулинарный тест о странной мировой кухне

Некоторые россияне предпочитают проводить отпуск за рубежом, изучая иностранную культуру. Ничто не остается без внимания: достопримечательности, легенды, национальная одежда и, конечно же, традиционная кухня. Последний пункт – настоящие врата в глубины любой культуры, ведь еда - важная часть человеческой жизни с начала времен. Она бывает разной: иногда аппетитной, а иногда отвратительной и пугающей.

Пока в мире бушует ковид, предлагаем отправиться в кулинарное путешествие «онлайн»: специально для любителей необычных экспериментов «Собеседник» подготовил интерактивный тест. Ответьте на три простых вопроса и узнайте, какое из странных блюд со всего света посоветует Вам наша система. В зависимости от предпочтений и характера, кому-то попадется вкусный японский такояки, а кому-то – американский салат в желе или, что куда хуже, тухлая шведская селедка сюрстрёмминг. Хотите узнать, что подберет тест именно для вас? Тогда переходите ниже по ссылке!

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