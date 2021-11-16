Перехитрить самого себя. На какой палец надо подуть, чтобы успокоиться, как остановить чихание. Простые способы, которые помогают обмануть организм
Оказывается чихание можно остановить, правое ухо слышит лучше левого, сонливость можно прогнать правильным дыханием, а простой карандаш реально может поднять настроение
Трудно услышать собеседника
Почти ничего не разобрать по телефону? Приложите аппарат к правому уху, оно лучше улавливает невыразительный язык и быструю речь. А левым ухом мы лучше воспринимаем мелодии и подбираем ноты.
Чтобы без «А-а-апчхи!»
Готовы чихнуть, а нельзя? Нажмите пальцем на область под носом или в течение нескольких секунд потрите переносицу. Ну а чтобы сдержать смех, достаточно просто ущипнуть себя или слегка прикусить язык. Першит в горле – помассируйте мочку уха.
Когда больно
Как ни странно, но ученые уверены, что в некоторых случаях можно покашлять или громко поругаться и все как рукой снимет. Секрет в том, что при этих действиях повышается давление в грудной клетке, проводимость нервов затормаживается, боль уменьшается. Побаливает голова? Опустите руки до локтя под струю холодной воды, а после разотрите полотенцем. Перепад температур разгонит кровь и все пройдет.
Затекла рука
Может пройти само по себе, но лучше сделать несколько вращательных движений головой. Нерв, который защемился шейными мышцами, освободится и чувствительность тут же вернется.
Прогнать сонливость
Глубоко вдохните и задержите воздух на 10 секунд, затем медленно выдыхайте. Благодаря этому приему учащается пульс, и вы моментально просыпаетесь. Еще способ: быстро растирайте уши ладошками — кровообращение ускорится и придет бодрость. В конце концов можно прогуляться: 15 минут ходьбы дают заряд на два часа продуктивной работы.
Повысить настроение
Ничего не радует? Срочно зажмите карандаш зубами или улыбнитесь себе в зеркало. Так мы задействуем мышцы, которые всегда работают при улыбке и мозг срочно перестраивается на позитив. Нервничаете? Просто подуйте на большой палец руки или понадувайте щеки, как хомячок, это поможет успокоиться.