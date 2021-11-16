Перехитрить самого себя. На какой палец надо подуть, чтобы успокоиться, как остановить чихание. Простые способы, которые помогают обмануть организм

Трудно услышать собеседника

Почти ничего не разобрать по телефону? Приложите аппарат к правому уху, оно лучше улавливает невыразительный язык и быструю речь. А левым ухом мы лучше воспринимаем мелодии и подбираем ноты.

Чтобы без «А-а-апчхи!»

Готовы чихнуть, а нельзя? Нажмите пальцем на область под носом или в течение нескольких секунд потрите переносицу. Ну а чтобы сдержать смех, достаточно просто ущипнуть себя или слегка прикусить язык. Першит в горле – помассируйте мочку уха.

Когда больно

Как ни странно, но ученые уверены, что в некоторых случаях можно покашлять или громко поругаться и все как рукой снимет. Секрет в том, что при этих действиях повышается давление в грудной клетке, проводимость нервов затормаживается, боль уменьшается. Побаливает голова? Опустите руки до локтя под струю холодной воды, а после разотрите полотенцем. Перепад температур разгонит кровь и все пройдет.

Затекла рука

Может пройти само по себе, но лучше сделать несколько вращательных движений головой. Нерв, который защемился шейными мышцами, освободится и чувствительность тут же вернется.

Прогнать сонливость

Глубоко вдохните и задержите воздух на 10 секунд, затем медленно выдыхайте. Благодаря этому приему учащается пульс, и вы моментально просыпаетесь. Еще способ: быстро растирайте уши ладошками — кровообращение ускорится и придет бодрость. В конце концов можно прогуляться: 15 минут ходьбы дают заряд на два часа продуктивной работы.

Повысить настроение

Ничего не радует? Срочно зажмите карандаш зубами или улыбнитесь себе в зеркало. Так мы задействуем мышцы, которые всегда работают при улыбке и мозг срочно перестраивается на позитив. Нервничаете? Просто подуйте на большой палец руки или понадувайте щеки, как хомячок, это поможет успокоиться.