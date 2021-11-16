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За что туриста могут выселить из отеля

В каких случаях отель применяет самые жёсткие санкции, а в каких просто штрафует

Фото: Global Look Press
Говорят, недавно одну поп-звезду выселили из отеля в Турции за то, что она в пьяном виде вела себя вызывающе. А вообще интересно: за что отель может выгнать туриста? - интересуется Наталья из Самары. 

За что отель имеет право выселить туриста, а за что оштрафовать, объясняет гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

– Выселение из отеля – это одна из самых жёстких мер, намного чаще применяется штраф. Как правило, отели штрафуют туристов за нанесение ущерба.

Например, несколько лет назад болельщики одного известного футбольного клуба приехали в Ростов-на-Дону, поселились в отеле, поели раков с пивом, а пакеты с шелухой засунули в канализацию. Она засорилась, и отель вынужден был проводить технические работы. Болельщикам, конечно, выставили штраф, потому что это ущерб для отеля и неудобства для других посетителей.

Если турист сломает холодильник, телевизор, сожжёт ковёр, порвёт шторы, разобьёт зеркало и т. д., то есть нанесёт ущерб отелю, ему придётся заплатить штраф. Если он украдёт халат или тапочки, что-то недорогое из отельного имущества, это тоже штраф. Если вещь ценная, скажем, китайская ваза династии Мин, такие есть в московском «Метрополе», – это уже уголовное преступление.

Если человек пьяный, ведёт себя неподобающе, громко поёт песни в лобби-баре, танцует на столе в ресторане, пристаёт к другим туристам, сотрудники отеля попросят его пройти в номер и оставаться там. Как правило, туристы соглашаются, но некоторые продолжают вести себя неподобающим образом. В таких случаях сотрудники отеля могут зафиксировать действия человека на видеокамеру, вызвать полицию, и туристу выпишут штраф.

Выселяют из отеля, если поведение туриста является угрозой жизни и здоровью других клиентов или персонала, когда речь идёт о рукоприкладстве. Турист окажется в чёрном списке и уже больше никогда не попадёт в этот отель.

При возникновении конфликтных ситуаций, когда турист недоволен сервисом, кричит, скандалит, ему могут предложить добровольно покинуть отель, но выселить не могут. 

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