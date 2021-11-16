Виды ювелирных камней – как выбрать свой талисман?
Каждый из них обладает особой энергетикой и притягательностью
Ювелирные изделия с камнями неимоверно красивые. Это украшения, которые с давних пор являются признаками высокого статуса и успеха. В природе существует более 1000 разновидностей ювелирных камней. Все их можно разделить на 3 группы:
- драгоценные;
- полудрагоценные;
- самоцветы органического происхождения.
Рассмотрим каждую из них подробнее.
Драгоценные камни
Драгоценные ювелирные камни завораживают красотой. Они редкие, долговечные и дорогие. К камням этой группы относятся:
Бриллиант
Это огранённый алмаз – один из наиболее прочных минералов в природе, который при этом имеет хрупкую структуру. Поцарапать его практически невозможно, но он может расколоться при ударе. Бриллианты славятся прозрачностью, сверкающим блеском и сиянием. Камни бывают бесцветными, а также розовыми, жёлтыми, голубыми, зелёными, чёрными. Считается, что мужчинам бриллианты придают уверенности в себе, а женщинам добавляют энергии. Кольца из белого золота с бриллиантами – классика, которая понравится всем.
Сапфир
Один из видов минерала корунд. Наиболее ценные сапфиры чистого синего цвета, но также существуют голубые, жёлтые, зелёные, розовые камни. Кольца с сапфирами раньше носили только королевские особы. Одно из его названий «камень королей». Украшения с сапфирами приносят в жизнь любовь, гармонию, душевный комфорт.
Жемчуг
Перламутровая классика всех времён. Натуральный жемчуг формируется в раковинах моллюсков. Чаще всего камешки белые или бледно-розовые, но встречаются также жёлтые, голубые и даже чёрные жемчужинки. По форме камешки шарообразные или овальные. Украшения с жемчугом усиливают женскую энергетику и сохраняют красоту.
Изумруд
Драгоценный прозрачный камень глубокого зелёного цвета – разновидность берилла. Изумруды высоко ценятся в ювелирном мире. Украшения с этими камнями издавна носили только вельможи и богачи. Сегодня кольца с изумрудами – подтверждение высокого статуса и хорошего вкуса. Камни притягивают богатство, процветание, а также помогают своему хозяину сохранять баланс во всех сферах жизни.
Рубин
Твёрдый самоцвет ярко-красного цвета. Оттенки могут быть от тёмного багряного до алого с пурпурным оттенком. Рубин является разновидностью корунда. В древности такие драгоценные камни служили талисманами. Украшения с рубинами носили только представители королевских семей и титулованные особы. Красные драгоценные камни служат оберегом от негатива.
Александрит
Уникальный драгоценный камень из группы хризобериллов, который меняет цвет от сине-зелёного до красно-фиолетового. На оттенок александрита влияет освещение. Ювелирные изделия с этим камнем редкие и эксклюзивные. Камень помогает сохранять спокойствие и снимает эмоциональное напряжение.
Полудрагоценные камни
В группу полудрагоценных входят минералы, которые часто встречаются в природе, поэтому их стоимость ниже драгоценных. Такие камни часто используют в ювелирном деле. Полудрагоценными минералами являются:
Кварц
Это один из наиболее распространённых камней в мире. Кварц прозрачный или белого цвета (горный хрусталь), но при наличии примесей может быть жёлтым, чёрным, коричневым, голубым, розовым или фиолетовым. Большая часть ювелирных изделий на рынке со вставками этого фантазийного минерала.
Топаз
Прозрачный минерал со стеклянным блеском. Топазы бывают разных цветов: голубые, розовые, золотистые, коричневые, также встречаются бесцветные камни. Эти кристаллы широко используют ювелиры. Топазы выглядят благородно и элегантно в любой огранке.
Опал
Уникальный самоцвет, космическую расцветку которого не спутаешь ни с чем. Опалы бывают небесно-голубыми, чёрными, ярко-жёлтыми, ультрамариновыми. Особенность этих камней – радужные переливы цветов и красивое сияние. Ювелирные украшения с опалами никогда не остаются незамеченными.
Турмалин
Ювелирный камень, разнообразие оттенков которого поражает воображение. Турмалины образуются под воздействием высоких температур. Ещё одно интересное свойства минерала – выработка электричества.
Гранат
Полудрагоценный камень, который отличается особой прочностью. В большинстве случаев это камни огненно-красного цвета, но встречаются минералы зелёного и фиолетового оттенков.
Хризолит
Необычный камень весеннего салатового цвета, может быть с золотистым отливом. После обработки хризолит становится ещё более ярким и блестящим.
Самоцветы органического происхождения
Это ювелирные камни, которые образовались из органики. К таким относятся:
Янтарь
Камень светло-жёлтого или коричневого цвета, который образуется из окаменевшей смолы деревьев хвойных пород. Внутри янтаря могут быть насекомые, что только повышает его ценность. Редко встречаются камни голубого и зелёного цветов. Янтарь умеет «задерживать» свет и на солнце выглядит ещё ярче.
Коралл
Возникает из окаменевших скелетов беспозвоночных организмов. Кораллы растут очень медленно, не более 11 см в год, поэтому на образование кораллового рифа уходят тысячи лет. Больше всего их в тропических морях. Кораллы имеют персиковый или розовый цвет. Редко встречаются голубые и чёрные экземпляры. Украшения с кораллами особенно популярны в восточных странах.
Поделочные камни
Ещё в ювелирном мире выделяют поделочные камни – непрозрачные минералы непривычных оттенков с разными цветными включениями. Это яшма, оникс, нефрит, лазурит, малахит и др. Украшения с поделочными камнями выглядят нетривиально и подходят для повседневной носки.
Ювелирные камни в украшениях – это всегда красиво и оригинально. Широкий выбор позволяет каждому найти изделие себе по душе и по карману.
От украшений с драгоценными камнями не откажется ни одна женщина, но есть достойные варианты и среди полудрагоценных самоцветов. Каждый минерал обладает особой энергетикой и притягательностью. Желаем вам безошибочно определить «свой».