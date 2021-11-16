Виды ювелирных камней – как выбрать свой талисман?

Это огранённый алмаз – один из наиболее прочных минералов в природе, который при этом имеет хрупкую структуру. Поцарапать его практически невозможно, но он может расколоться при ударе. Бриллианты славятся прозрачностью, сверкающим блеском и сиянием. Камни бывают бесцветными, а также розовыми, жёлтыми, голубыми, зелёными, чёрными. Считается, что мужчинам бриллианты придают уверенности в себе, а женщинам добавляют энергии. Кольца из белого золота с бриллиантами – классика, которая понравится всем.

Сапфир

Один из видов минерала корунд. Наиболее ценные сапфиры чистого синего цвета, но также существуют голубые, жёлтые, зелёные, розовые камни. Кольца с сапфирами раньше носили только королевские особы. Одно из его названий «камень королей». Украшения с сапфирами приносят в жизнь любовь, гармонию, душевный комфорт.

Жемчуг