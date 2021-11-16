Есть разговор! 10 советов, как правильно вести беседу

# Всегда стоит помнить о том, что хороший настрой и уместный юмор задают тон всему разговору и располагают собеседника. Выражая искреннюю радость при встрече, вы уже с первых слов сможете вызвать живой интерес и симпатию. Хвалите и называйте человека по имени.

# Желаете получить положительный ответ? Кивайте во время разговора. Это действует, когда нужно, чтобы человек с вами согласился.

# Когда вам нужна услуга, первая фраза: «Мне нужна твоя помощь». Как правило, собеседник соглашается, чтобы не испытывать чувства вины за свой отказ (когда мог и не сделал).

# Вы задаете вопрос и получаете неполный ответ? Молча смотрите собеседнику в глаза. Вероятнее всего, он скажет то, что вам нужно услышать.

# Наблюдайте за сигналами собеседника. Смотрит ли человек на часы, достает телефон или пытается улизнуть? Время прекращать разговор.

# Будьте уверенными в себе. Сложно? Поможет правило: «Вы тот, кем себя считаете». Вы привлекательны, если считаете себя привлекательным. То же самое и с уверенностью.

# Повторяйте жесты и позы собеседника, чтобы показать вашу схожесть и расположить к себе.

# При споре занимайте позицию сбоку, но не напротив. Даже при серьезном скандале человек быстрее успокоится, так как не будет чувствовать прямой угрозы.

# Важное умение собеседника – сказать, что нужно и умолчать о том, что не нужно.

# Пусть окружающие чувствуют себя нужными. Есть простой прием. Выслушайте собеседника и кратко повторите своими словами его рассказ. Он проникнется доверием, а это важно в общении.