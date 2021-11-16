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Сегодня, в 12:09

Кому на Руси пить хорошо? Опубликован список самых пьющих регионов России

Журналисты «Тинькофф журнала» изучили данные Росалкогольрегулирования и выбрали 15 регионов, где продают больше всего алкоголя

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Фото: @Pixabay

Удмуртия заняла первое место в антирейтинге по употреблению спиртного. Большую часть списка составили дальневосточные регионы.

«Чтобы подсчитать общий объем потребления алкоголя, мы сложили данные Росалкогольрегулирования за 2020 год о розничных продажах пива и пивных напитков и крепкого спиртного и разделили на количество жителей регионов России. Данные о больных алкоголизмом – статистика Минздрава за 2020 год.» – пишет «Тинькофф журнал».

По официальным данным за прошлый год в тройку лидеров по употреблению спиртного вошли: Удмуртия, Карелия и Еврейская автономная область.

В Удмуртии за год выпивают 117,1 литра алкоголя в год на человека. Официально зарегистрировано больных алкоголизмом на 100 тысяч жителей – 122 человека. В Карелии – 114,3 литра, больных – 224 человека. В ЕАО – 113,1 литр, больных – 293 человека.

В список 15-ти самых пьющих регионов попала Сахалинская область, Забайкальский край, Хабаровский край, Мурманская область, Магаданская область, Камчатский край.

Московская область занимает «почетное» 11 место в рейтинге. Завершает список Ханты-Мансийский автономный округ.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 2020 году россияне в общей сложности купили 9,7 млрд литров алкогольных напитков. Самые популярные спиртные напитки среди населения – это пиво, водка и вино.

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