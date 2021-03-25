Пудинг, сэр! Застолье с Наташей Ванденко

Многие считают, что Великобритания – это чопорность, строгость, туманы, отвратительная погода и полуденный чай. Однако эта страна подарила миру намного больше интересных и ярких особенностей. Одна из них – превосходный кинематограф.

Предлагаю протестировать один из образцов – картину «Король говорит!» Тома Хупера, основанную на реальных событиях. Великолепный, психологический, очень глубокий, истинно английский, атмосферный фильм-биография, с неспешным, но очень интересным повествованием. Лента стала настоящим хитом проката, с лихвой вернув все средства, вложенные в съемку. А заодно и блистала на всех кинопремиях, получив четыре награды «Оскар» при 12 номинациях и 7 BAFTA при 14 номинациях.

А пока принц Альберт в исполнении блистательного Колина Фёрта готовится стать новым королем Великобритании и преодолевает свою главную психологическую проблему, давайте приготовим один из классических английских десертов – хлебный пудинг с яблоками.

Это просто, бюджетно, но о-о-очень вкусно! Для приготовления вам понадобится не слишком свежий белый хлеб, молоко, сахар и яйца. Существует множество рецептов этого простого десерта с добавлением фруктов, сыра или шоколада, но их объединяет одна идея: как из ничего сделать нечто вкусное к чаю. Приступим?

Следите за руками

1/2 белого батона (250–300 г)

4 крупных яблока

3 яйца

1 ст. молока

1/2 ст. сахара

сливочное масло для смазывания

панировочные сухари для присыпки

корица или имбирь – по желанию и вкусу

щепотка соли

Яблоки очистите от семян (можно снять кожуру, можно с кожурой). Порежьте тонкими дольками.

Хлеб нарежьте небольшими кусочками, корочку можно не удалять.

Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложить можно двумя способами. Слоями: первый слой – хлеб, затем яблоки и т.д. А можно выложить хлеб, а сверху воткнуть между кусочками яблочные дольки кожурой вверх по кругу или в любом порядке. Посыпьте корицей или имбирем.

Взбейте желтки с молоком, добавьте щепотку соли. Белки взбейте с сахаром и аккуратно смешайте с молочной смесью. Залейте этой смесью содержимое формы и запекайте в разогретой до 190° духовке до зарумянивания (примерно 25–30 мин.)

Кстати, в этот пудинг можно добавить изюм, если яблоки кисловатые, или горсточку брусники, если они сладкие.

Ну и подавайте к чаю. Пятичасовому. С молоком – для полной аутентичности.

Приятного!