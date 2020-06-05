Венский шницель и «Табуле»: рецепты от Александра Бельковича
Вкусные и легкие блюда от популярного телеведущего порадуют в самый пасмурный осенний вечер
Ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович поделился с читателями «Собеседника» оригинальными кулинарными находками.
Венский шницель
Ингредиенты:
• куриная грудка – 1 шт. • мука пшеничная – 50 г • яйца – 2 шт. • сухари панировочные – 50 г • подсолнечное масло – 20 мл • соль, перец – по вкусу • черри, дольки лимона и веточки тимьяна для подачи
Приготовление:
1. Куриную грудку надрезать вдоль толстой части к тонкой, не прорезая до конца, и развернуть. Накрыть пищевой пленкой и отбить молотком с двух сторон до тонкого пласта.
2. Филе посолить и поперчить с двух сторон.
3. Яйца разбить в отдельную миску, посолить и взбить вилкой до однородности.
4. Переложить филе в миску с мукой и обвалять с двух сторон.
5. Переложить филе в миску с яйцами и обвалять с двух сторон.
6. Переложить филе в миску с панировочными сухарями и обвалять с двух сторон.
7. На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и отправить филе в панировке обжариваться. Обжарить шницель около 2 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
8. Переложить готовый шницель на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Сервировка: Подавать венский шницель на декоративной доске или тарелке, украсив помидорами черри, дольками лимона и веточками тимьяна.
Салат с медово-горчичной заправкой и курицей
Ингредиенты:
• куриная грудка – 220 г • мед жидкий – 1 ч. л. • горчица зернистая – 1 ч. л. с горкой • апельсин – 1 шт. • перец чили – 1/3 шт. • салатный микс (айсберг, радиччо и кейл) – 100 г • сахар – 1/2 ч. л. • соевый соус – 1 ст. л. • оливковое масло – 1,5 ст. л. • подсолнечное масло – 1 ст. л. • зеленый лук – 1 перышко
Украшение:
• кунжутные семечки белые – 2 щепотки • кунжутные семечки черные – 2 щепотки
Приготовление:
1. Курицу нарезать тонкими полосками.
2. На разогретую сковороду налить 1 ст. л. подсолнечного масла и обжарить курицу со всех сторон.
3. Чили нарезать тонкими колечками и отправить к курице.
4. Когда курочка подрумянится, добавить 1/2 ч. л. сахара и 1 ст. л. соевого соуса, перемешать и убрать с огня.
Заправка:
В миску отправить горчицу, мед, оливковое масло и выжать сок из одного апельсина. Перемешать венчиком и добавить колечки зеленого лука.
Заправить салатный микс заправкой и аккуратно перемешать руками.
Сервировка:
Переложить на порционные тарелки салатный микс в заправке, выложить на листья обжаренные кусочки филе и полить глазировкой от курицы.
Украсить черным и белым кунжутом.
Салат с булгуром («Табуле»)
Ингредиенты:
• булгур – 200 г • помидоры черри красные – 250 г • ялтинский красный лук – 1 шт. • чеснок – 2 зубчика • петрушка – 15 г • мята – 20 г • рукола – 70 г • лимон – 1 шт. • кедровые орешки – 30 г • подсолнечное масло – 20 мл • оливковое масло – 15 мл • соль – по вкусу
Приготовление:
1. В кастрюлю налить подсолнечное масло, пересыпать булгур и слегка обжарить. Залить водой (400 мл) в соотношении 2 к 1, посолить щепоткой, накрыть крышкой и варить на среднем огне. Когда булгур закипит, нагрев убавить до минимума и варить еще 12 минут. Готовому булгуру дать время набухнуть, а затем остыть.
2. Лук очистить, нарезать мелким кубиком и отправить в салатник.
3. Листочки мяты, петрушки и руколу мелко нарубить, отправить к луку.
4. Черри нарезать пополам и отправить в салатник.
5. Зубчики чеснока очистить, измельчить и отправить к черри с зеленью.
6. К овощам натереть на мелкой терке цедру лимона.
7. Остывший булгур переложить в салатник и перемешать.
8. Салат полить свежевыжатым лимонным соком, оливковым маслом, посолить щепоткой и добавить горсть кедровых орешков.
Сервировка:
Переложить салат на большую праздничную тарелку и посыпать сверху кедровыми орешками.