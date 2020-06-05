Венский шницель и «Табуле»: рецепты от Александра Бельковича

Приготовление:

1. Куриную грудку надрезать вдоль толстой части к тонкой, не прорезая до конца, и развернуть. Накрыть пищевой пленкой и отбить молотком с двух сторон до тонкого пласта.

2. Филе посолить и поперчить с двух сторон.

3. Яйца разбить в отдельную миску, посолить и взбить вилкой до однородности.

4. Переложить филе в миску с мукой и обвалять с двух сторон.

5. Переложить филе в миску с яйцами и обвалять с двух сторон.

6. Переложить филе в миску с панировочными сухарями и обвалять с двух сторон.

7. На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и отправить филе в панировке обжариваться. Обжарить шницель около 2 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

8. Переложить готовый шницель на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Сервировка: Подавать венский шницель на декоративной доске или тарелке, украсив помидорами черри, дольками лимона и веточками тимьяна.