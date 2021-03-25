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Вчера, в 23:01

Исследование: Диета с красным мясом может привести к серьезным заболеваниям

Повышенное содержание красного мяса в рационе связано с риском тяжелых болезней и смерти

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Фото: @Pixabay

Глобальная торговля красным и переработанном мясом постоянно растёт, а вместе с ней увеличивается число хронических болезней, связанных с употреблением мяса. Таковы результаты исследования, в основу которого легли данные из 154 стран. Его авторы сосредоточили внимание на показателях заболеваемости и смертности от трех болезней, связанных с употреблением красного и переработанного мяса. 

Речь шла о раке кишечника, диабете второго типа и ишемической болезни сердца. Ученые использовали данные по импорту и экспорту мяса в разных странах мира, которые помогли выяснить, где этот продукт употребляется наиболее активно. Затем полученные результаты сравнивались с данными о состоянии здоровья. 

Увеличение потребления красного мяса и переработанных мясных продуктов привело к резкому росту неинфекционных заболеваний, связанных с диетой. Но неблагоприятные последствия активного поглощения красного и переработанного мяса хорошо известны. Чаще всего это провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, а также опухоли и другие опасные расстройства.

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