Исследование: Диета с красным мясом может привести к серьезным заболеваниям

Глобальная торговля красным и переработанном мясом постоянно растёт, а вместе с ней увеличивается число хронических болезней, связанных с употреблением мяса. Таковы результаты исследования, в основу которого легли данные из 154 стран. Его авторы сосредоточили внимание на показателях заболеваемости и смертности от трех болезней, связанных с употреблением красного и переработанного мяса.

Речь шла о раке кишечника, диабете второго типа и ишемической болезни сердца. Ученые использовали данные по импорту и экспорту мяса в разных странах мира, которые помогли выяснить, где этот продукт употребляется наиболее активно. Затем полученные результаты сравнивались с данными о состоянии здоровья.

Увеличение потребления красного мяса и переработанных мясных продуктов привело к резкому росту неинфекционных заболеваний, связанных с диетой. Но неблагоприятные последствия активного поглощения красного и переработанного мяса хорошо известны. Чаще всего это провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, а также опухоли и другие опасные расстройства.