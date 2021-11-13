Побалуемся ватрушками: Застолье с Наташей Ванденко

В одном из последних интервью Юрию Никулину задали вопрос: что есть счастье? Он посмотрел на задающего вопрос своим фирменным грустным взглядом с улыбкой и ответил: «Это очень просто. Я утром встаю. Мы с женой пьем кофе. Завтракаем. Я иду на работу в цирк». Долгая театральная пауза. Зрители по ту сторону экранов, кажется, даже наклоняются ближе, чтобы услышать секретный секрет успешного успеха. А Никулин продолжает: «Потом я работаю в цирке. Вечером возвращаюсь домой. Мы с женой ужинаем. Пьем чай. И я иду спать». Точка.

Мне вспомнился этот фрагмент интервью после пересмотра фильма Роба Райнера «История о нас». Видели? Помните? Брюс Уиллис в роли отца семейства и Мишель Пфайффер – жена, а скорее мама. Что с ними стало спустя пятнадцать лет? Что стало с их чувствами? А с вашими?

Кажется, реальность с невесть откуда взявшимся вирусом и необходимостью проводить гораздо больше времени дома, в кругу семьи заново задает нам вопрос: что есть счастье? Предлагаю остановиться на мгновение и попытаться ответить. Про себя. Себе.

А думается над такими вопросами лучше всего на кухне, согласны? Давайте совместим важное с полезным и приготовим что-то такое домашнее, уютное, атмосферное, что расскажет близким о ваших чувствах красноречивее любых слов.

Что вы скажете насчет ватрушек? Как по мне, более уютной и домашней выпечки не придумать. И я готова поделиться с вами абсолютно невероятным рецептом теста. Оно идеально именно для ватрушек: воздушное, невесомое, пушистое. Даю вам гарантию: ватрушки исчезнут до того, как успеют остыть.

Следите за руками

ДЛЯ ТЕСТА: 600 г муки 100 мл

воды 100 мл молока 2 крупных яйца 160 г размягченного сливочного масла 100 г сахара

30 г свежих дрожжей (10 г сухих)

1 ч. л. соли 1 пакетик ванильного сахара

ДЛЯ НАЧИНКИ: 0,5 кг творога 2 яйца 60 г сахара 1 пакетик ванильного сахара

ДЛЯ СМАЗКИ: 1 желток

1 ст. л. воды

В теплой воде с молоком разведите чайную ложку сахара и дрожжи. Оставьте на 20 минут до образования пенной шапки. Соедините яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Влейте смесь в просеянную муку, добавьте подошедшую дрожжевую смесь и туда же – размягченное масло. Замесите и хорошенько, в течение минут десяти вымесите тесто.

Накройте полотенцем и поставьте на расстойку в теплое место. За время расстойки 1–2 раза обомните тесто. Каждый раз тесто должно подрастать минимум в 2–2,5 раза.

Разделите тесто на 24 равные части, подкатайте в шарики и, пока они чуть подходят, приготовьте начинку.

Для этого протрите творог через мелкое сито, добавьте сахар, ванильный сахар, яйца, перемешайте.

Расплющите шарики в лепешки толщиной около 7–8 мм. Перенесите их на застеленный пергаментом противень. Вам будет удобнее раскладывать начинку уже здесь, на противне.

Донышком стакана, предварительно обмакнув его в муку, сделайте в каждой лепешке выемку и выложите в нее по паре ложек творожной начинки.

Оставьте ватрушки на расстойку еще на полчасика.

Разогрейте духовку до 1900. Перед тем как ватрушки отправятся в духовку, смажьте каждую смесью желтка и воды, чтобы тесто при выпечке стало румяным и глянцевым. Выпекайте около 12 минут.

Если ватрушки не расхватают горячими прямо с противня, попробуйте их еще дополнительно настоять, выложив на деревянные доски и прикрыв сверху полотенцем. Хотя... Я очень сомневаюсь, что вам это удастся.

И таки что для вас счастье?