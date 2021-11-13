Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:01

Побалуемся ватрушками: Застолье с Наташей Ванденко

Делимся с нашими читателями рецептом невероятно вкусной домашней выпечки

Фото: Global Look Press

В одном из последних интервью Юрию Никулину задали вопрос: что есть счастье? Он посмотрел на задающего вопрос своим фирменным грустным взглядом с улыбкой и ответил: «Это очень просто. Я утром встаю. Мы с женой пьем кофе. Завтракаем. Я иду на работу в цирк». Долгая театральная пауза. Зрители по ту сторону экранов, кажется, даже наклоняются ближе, чтобы услышать секретный секрет успешного успеха. А Никулин продолжает: «Потом я работаю в цирке. Вечером возвращаюсь домой. Мы с женой ужинаем. Пьем чай. И я иду спать». Точка.

Мне вспомнился этот фрагмент интервью после пересмотра фильма Роба Райнера «История о нас». Видели? Помните? Брюс Уиллис в роли отца семейства и Мишель Пфайффер – жена, а скорее мама. Что с ними стало спустя пятнадцать лет? Что стало с их чувствами? А с вашими? 

Кажется, реальность с невесть откуда взявшимся вирусом и необходимостью проводить гораздо больше времени дома, в кругу семьи заново задает нам вопрос: что есть счастье? Предлагаю остановиться на мгновение и попытаться ответить. Про себя. Себе.

А думается над такими вопросами лучше всего на кухне, согласны? Давайте совместим важное с полезным и приготовим что-то такое домашнее, уютное, атмосферное, что расскажет близким о ваших чувствах красноречивее любых слов.

Что вы скажете насчет ватрушек? Как по мне, более уютной и домашней выпечки не придумать. И я готова поделиться с вами абсолютно невероятным рецептом теста. Оно идеально именно для ватрушек: воздушное, невесомое, пушистое. Даю вам гарантию: ватрушки исчезнут до того, как успеют остыть. 

Следите за руками

ДЛЯ ТЕСТА: 600 г муки 100 мл 

воды 100 мл молока 2 крупных яйца 160 г размягченного сливочного масла 100 г сахара 

 30 г свежих дрожжей (10 г сухих) 

 1 ч. л. соли 1 пакетик ванильного сахара

ДЛЯ НАЧИНКИ: 0,5 кг творога 2 яйца 60 г сахара 1 пакетик ванильного сахара

ДЛЯ СМАЗКИ: 1 желток 

 1 ст. л. воды

В теплой воде с молоком разведите чайную ложку сахара и дрожжи. Оставьте на 20 минут до образования пенной шапки. Соедините яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Влейте смесь в просеянную муку, добавьте подошедшую дрожжевую смесь и туда же – размягченное масло. Замесите и хорошенько, в течение минут десяти вымесите тесто. 

Накройте полотенцем и поставьте на расстойку в теплое место. За время расстойки 1–2 раза обомните тесто. Каждый раз тесто должно подрастать минимум в 2–2,5 раза. 

Разделите тесто на 24 равные части, подкатайте в шарики и, пока они чуть подходят, приготовьте начинку.

Для этого протрите творог через мелкое сито, добавьте сахар, ванильный сахар, яйца, перемешайте.

Расплющите шарики в лепешки толщиной около 7–8 мм. Перенесите их на застеленный пергаментом противень. Вам будет удобнее раскладывать начинку уже здесь, на противне.

Донышком стакана, предварительно обмакнув его в муку, сделайте в каждой лепешке выемку и выложите в нее по паре ложек творожной начинки. 

Оставьте ватрушки на расстойку еще на полчасика.

Разогрейте духовку до 1900. Перед тем как ватрушки отправятся в духовку, смажьте каждую смесью желтка и воды, чтобы тесто при выпечке стало румяным и глянцевым. Выпекайте около 12 минут.

Если ватрушки не расхватают горячими прямо с противня, попробуйте их еще дополнительно настоять, выложив на деревянные доски и прикрыв сверху полотенцем. Хотя... Я очень сомневаюсь, что вам это удастся.

И таки что для вас счастье?

Теги: #рецепты

Рубрика: Лайфстайл

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Здоровье 3 часа назад

Ученые: лекарство от ковида, которое применяют в США, малоэффективно для женщин

Здоровье 4 часа назад

Воздушные фильтры могут удалять коронавирус из воздуха в больницах

Здоровье 9 часов назад

Врач-гематолог предупредила о тромбозе у молодых пациентов после COVID-19

Здоровье 12 часов назад

Спрос на маски в пандемию привел к загрязнению океанов миллионами тонн отходов

Лайфстайл 19 часов назад

Будущее по звездам от австралийского астролога Аделаиды: гороскоп на 18-24 ноября

Здоровье 1 день назад

Чем опасны беруши и наушники с активным шумоподавлением

Лайфстайл 1 день назад

Топ-10 звёзд, играющих великих: русская культура XX века глазами русских актёров

Здоровье 1 день назад

Данные по коронавирусу в РФ на 17 ноября: 36 626 новых случаев, 1 247 смертей

Лайфстайл 1 день назад

Овощи спешат на помощь. Свекла и чеснок от зубной боли, от мышечной помогут другие продукты

Здоровье 2 дня назад

РИА Новости: Минздрав может изменить срок действия QR-кодов для переболевших

Здоровье 2 дня назад

Эксперты: Раннее украшение новогодних ёлок полезно для психики

Здоровье 2 дня назад

Ученые: Человек ежедневно вдыхает 7 000 опасных частиц пластика

Здоровье 2 дня назад

Статины уменьшают риск смерти от коронавируса – исследование

Здоровье 2 дня назад

Скажи голоду «СНЕК». Ищем самый «зожный» перекус

Здоровье 3 дня назад

На Всероссийской переписи ковид подхватили три тысячи ходивших по квартирам сотрудников

Лайфстайл 4 дня назад

ТОП-10: Российские известные пары, где жена старше мужа

Здоровье 5 дней назад

В Казахстане умер 681 человек, привитый «Спутником». Из миллионов

Здоровье 5 дней назад

В России снова антирекорд по смертности от ковида

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика