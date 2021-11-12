Будущее по звездам от австралийского астролога Аделаиды: гороскоп на 18-24 ноября

Овен (21 марта – 20) апреля Вы окажетесь в центре бурного круговорота интересных событий, и они вдохновят вас на решительные действия по улучшению качества вашей жизни. Выходные проведите в творческой активности.

Телец (21 апреля – 20 мая) Вы проанализируете свой текущий статус и сделаете определенные выводы о том, что неплохо бы что-то поменять в обыденности жития. Постарайтесь всё просчитать, учитывая свои грядущие пожелания, действия и расходы. Воспользуйтесь выходными, чтобы почистить перышки.

Близнецы (21 мая – 20 июня) Вам придется немало поработать, если не сказать сильнее – попахать от всей души. Зато результат порадует своей неприличной щедростью. Будьте готовы отстаивать свою точку зрения, не забывая об осторожности и деликатности. Выходные дни весело проведите в кругу семьи.

Рак (21 июня – 22 июля) Смело следуйте за зовом собственной интуиции, и она оградит вас от опрометчивых поступков. Вам придется иметь дело с людьми, которые вам не очень симпатичны, а поэтому запаситесь терпением. Выходные проведите на природе.

Лев (23 июля – 22 августа) Достижения упорного труда доставят вам радость. Вы сможете продолжить свой многотрудный, но такой увлекательный путь к успеху. Найдите немного свободного времени на общение с родственниками.

Дева (23 августа – 23 сентября) Вы ощутите себя переполненным энергией и активностью, чтобы разгрести гору накопившихся дел. Любые сомнительные затеи в этот период обречены на провал. В выходные дни побалуйте себя гастрономическими изысками.

Весы (24 сентября – 23 октября) Вы будете вынуждены обратиться к режиму жесткой экономии, поскольку новых статей повысить ваше материальное благополучие на горизонте пока не наблюдается. Большая вероятность получить приятные известия, интересное предложение. Выходные дни рекомендуется посвятить семье.

Скорпион (24 октября – 21 ноября) Некие важные дела потребуют вашего безотлагательного вмешательства, поэтому отформатируйте свои планы, чтобы успеть сделать всё по максимуму. Поделившись своими замыслами, вы сможете найти сторонников. В выходные позвольте себе полениться, вы это заслужили.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Вы окажетесь в сложной ситуации, но ваша изворотливая практичность поможет извлечь пользу из этого непростого положения. Вам может подфартить в материальном плане, но только не в лотерею, а после выполнения важного поручения. В выходные наведите порядок в архивах.

Козерог (22 декабря – 19 января) Удивительно, но неприятные сюрпризы обойдут вас стороной, хотя вы своими поступками старались всё устроить ради обратного результата, пусть и не намеренно. Обращайте внимание на мелочи и детали не только в работе, но и во взаимоотношениях.

Водолей (20 января – 18 февраля) Вы нарветесь на обстоятельства, которые могут усложнить, а то и вовсе преградить путь к намеченной цели. Сделайте паузу и посмотрите, как будут развиваться дальнейшие события. Возможны заманчивые предложения по профессиональному сотрудничеству.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Вы преуспеете в делах, требующих кропотливости и усердия, благодаря своей способности доводить до логического завершения взятые на себя обязательства. Удача будет сопутствовать во многих начинаниях.