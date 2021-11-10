Топ-10 звёзд, играющих великих: русская культура XX века глазами русских актёров
Начались съёмки сериала, в котором рассказывается о жизни легендарного баса земли русской Фёдора Шаляпина. Играть великих актёрам всегда нелегко. «Собеседник» вспоминает, кто же в этом особенно преуспел
Федор Шаляпин – Александр Горбатов
Режиссёр будущего сериала «Шаляпин» Егор Анашкин выбрал на главную роль артиста Александра Горбатова, который недавно с успехом сыграл Прохора Громова в сериале «Угрюм-река». Пока неизвестно, сам ли будет в фильме актёр исполнять песни (до этого Горбатов не был замечен в оперном искусстве). Думается, спеть так, как это делал Шаляпин, почти невозможно. А вот вжиться в образ Фёдора Ивановича, надеемся, у Александра получится.
Пётр Лещенко – Константин Хабенский
Четыре года назад на Первом канале с успехом прошёл сериал «Пётр Лещенко. Всё, что было…», где главную роль сыграл Константин Хабенский. По словам режиссёра Владимира Котта, когда он впервые на одном из московских вокзалах из киоска услышал голос Петра Лещенко, то почти сразу родилась идея показать певца на экране. В поезде он всю ночь думал, кто же из российских актёров мог бы сыграть легенду?
«И всё время мои фантазии утыкались в Хабенского: тот же хулиганский взгляд, та же улыбка, та же «нервность», - вспоминал позже режиссёр.
Сам актёр, чтобы точнее показать своего героя, много времени потратил на изучение редких архивных материалов о Лещенко. Более того, в сериале Константин сам и спел.
Анна Ахматова – Светлана Крючкова
У актрисы Светланы Крючковой поэтесса Анна Ахматова – одна из любимых. Светлана Николаевна часто читает стихи Анны Андреевной на своих концертах. Крючкова давно мечтала воплотить образ поэтессы на экране, и вот это сбылось в фильме «Луна в зените». Поначалу актриса отказывалась, но режиссёру Томашпольскому все-таки удалось её уговорить. Будучи общительным человеком, на время съёмок Светлана Николаевна стала замкнутой, неразговорчивой. Какой и была Ахматова.
Сергей Есенин – Сергей Безруков
До сериала «Есенин» Сергей Безруков уже сыграл поэта на театральной сцене. И вот в 2005 году он воплотил образ Есенина на экране. Артист часто в своих интервью признаётся, что этот поэт его самый любимый. Более того, актёра родители и назвали в честь Сергея Есенина. Однако, после выхода сериала на телеэкраны потомки поэта хотели подать в суд на создателей. По их мнению, в сериале много неточностей. Хотя отрицать внешнее сходство актёра с Есениным не стали.
Александр Блок – Гоша Куценко
В фильме режиссёра Алексея Германа-младшего «Garpastum» Гоша Куценко сыграл символа Серебряного века – поэта Александра Блока. На эту роль пробовались 20 актёров, но режиссёр остановил свой выбор на Куценко. Как признается Алексей Алексеевич, во-первых, ему показалось, что внешне Куценко похож на Блока, во-вторых, ему захотелось актёра «развернуть в сторону антикиллеров». Эта роль – одна из немногих, в которой Гоша играет в парике. В интервью Куценко шутит, что поначалу ему было непривычно, но, «Блок и его стихи помогли свыкнуться».
Константин Симонов – Александр Домогаров
В 2005 году на экраны вышел сериал «Звезда эпохи» о любви поэта Константина Симонова и актриса Валентины Серовой. Одну из главных ролей сыграл Александр Домогаров. Носить военную форму в кадре ему не привыкать, он много сыграл офицеров, но вот быть поэтом – это, пожалуй, впервые в карьере артиста.
Правда, в сериале по настоянию родственников поэта фамилия изменена на Семёнова. Но сделали это, когда уже закончили картину, поэтому на озвучании пришлось переписывать некоторые диалоги. Как потом признавался Домогаров, он пожалел, что специально грассировал под Симонова. «Не надо было этого делать», - говорит он.
Федор Достоевский – Анатолий Солоницын
Биографическая драма Александра Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» рассказывает о трудном периоде жизни писателя. Многочисленные долги и неустроенная личная жизнь нагнетали депрессию. Поэтому режиссёр и пригласил Анатолия Солоницына, - загадочного и хмурого человека. Актёр давно мечтал сыграть Достоевского и хотел, чтобы фильм снял Тарковский, но… Поначалу на эту роль утвердили Василия Шукшина, однако, киноначальники не позволили. Затем начал сниматься Олег Борисов, но артист почему-то ушёл с картины. Тогда и пришла идея пригласить Солоницына.
Антон Чехов – Кирилл Пирогов
Антона Палыча Чехова Кирилл Пирогов сыграл в фильме «Поклонница». Актёр признаётся, что хотел показать писателя живым человеком: в чём-то жёстким и амбициозным, в чем-то слишком мягким. Пирогов оказался внешне так похож на Чехова, что снимался, практически, без лишнего грима. Кирилл до этого часто играл на сцене и в кино в чеховских произведениях, поэтому чувствовал писателя. К тому же читал много материалов в архивах – письма, рукописи. Это помогло вжиться ему в роль.
Александр Вертинский – Алексей Филимонов
Выбор Алексея Филимонова на главную роль в сериале «Вертинский» стал неожиданным, поскольку артист до этого больше играл в кино роли бандитов и плохих парней. Но режиссёр картины Авдотья Смирнова решила всех удивить и это у неё получилось. Дочь певца Анастасия Вертинская считает, что актёру удалось передать характер её отца. Но в сериале звучат песни всё-таки в исполнении самого Вертинского.
Лев Толстой – Владимир Меньшов
Фильм «О чём ещё говорят мужчины», который придумали и создали артисты «Квартета И», до сих пор имеет успех и его часто показывают по телевидению. И хотя это комедия, и появление в нем писателя Льва Толстого выглядит комично, Владимир Меньшов, по его словам, старался изобразить своего героя драматически. Режиссёр любил перечитывать произведения Льва Николаевича и всю жизнь мечтал снять фильм по какой-либо его книге, но не получилось. Для роли Толстого Меньшова гримировали по 4-5 часов. Чего только не вытерпишь ради искусства и ради великого писателя.