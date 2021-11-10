Топ-10 звёзд, играющих великих: русская культура XX века глазами русских актёров

Четыре года назад на Первом канале с успехом прошёл сериал «Пётр Лещенко. Всё, что было…», где главную роль сыграл Константин Хабенский. По словам режиссёра Владимира Котта, когда он впервые на одном из московских вокзалах из киоска услышал голос Петра Лещенко, то почти сразу родилась идея показать певца на экране. В поезде он всю ночь думал, кто же из российских актёров мог бы сыграть легенду?

« И всё время мои фантазии утыкались в Хабенского: тот же хулиганский взгляд, та же улыбка, та же «нервность», - вспоминал позже режиссёр.

Сам актёр, чтобы точнее показать своего героя, много времени потратил на изучение редких архивных материалов о Лещенко. Более того, в сериале Константин сам и спел.

Анна Ахматова – Светлана Крючкова