Овощи спешат на помощь. Свекла от зубной боли, рис от мышечной

# При переутомлении эффективна теплая ванна. Нет такой возможности? Просто подержите ноги в тазу с очень теплой водой течение 10-15 минут.

# Голова словно чугунная? Намажьте ментоловым маслом лоб, виски, затылок и за ушами. Либо возьмите дольку лимона и протрите лоб и виски.

# Выручает и дыхательная гимнастика. Она улучшает кровообращение в сосудах и боль отступает.

# Насыпьте в носок или тканевый мешочек рис, завяжите. Применяется при мышечных болях в виде компресса. Для приготовления горячего компресса положите рисовый носок в микроволновку на 1 минуту, для холодного - в холодильник на 45 минут. К крупе можно добавить высушенные травы, любимое ароматическое масло. Нет риса, замените солью, гречкой, вишневыми косточками, зерном.

# Для успокоения зубной боли подойдет кусочек сырой свеклы или долька чеснока. Приложите их на десну возле больного зуба и постарайтесь не попадать в это время на холод. Отличный способ — полоскание солью — врагом всех микробов (1 ч. л. на стакан теплой воды).

# Так как возможности нашего разума безграничны, то эту особенность можно обернуть в свою пользу. Не зря ученые придают большое значение именно силе мысли. Отвлекитесь от боли. Расположитесь поудобнее, прикройте глаза и сосредоточьтесь на приятных мыслях (размышляйте о добром фильме, любимом блюде или ароматных цветах). Потом представьте боль в виде точек, соберитесь с духом и направьте на них мощный мысленный удар.