ТОП-10: Российские известные пары, где жена старше мужа

Максим Галкин и Алла Пугачева

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин младше своей жены – легендарной Аллы Пугачевой на 27 лет. Однако, это им не помешало сыграть свадьбу десять лет назад. А уже через два года при помощи суррогатной матери у них родилась двойня – Елизавета и Гарри. Как гласит легенда, впервые Пугачева увидела будущего мужа, когда Максиму было три года. Тогда он жил с родителями в Германии, где служил его отец – генерал. Туда приезжала с концертами Пугачева, где и «познакомилась» с Галкиными. А в 2001 году, будучи уже артистом, Максим выступал на фестивале «Славянский базар» в Витебске, там-то в гостинице Киркоров представил Алле Борисовне Галкина. Как он признается, они начали дружить, а вскоре между ними «пробежала искра» и начались отношения.