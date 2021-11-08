ТОП-10: Российские известные пары, где жена старше мужа
Когда случаются браки, где женщина старше мужчины, многих это удивляет. Обычно принято, чтобы было наоборот. Однако разница в возрасте вовсе не мешает счастливым отношениям
Максим Галкин и Алла Пугачева
Известный юморист и телеведущий Максим Галкин младше своей жены – легендарной Аллы Пугачевой на 27 лет. Однако, это им не помешало сыграть свадьбу десять лет назад. А уже через два года при помощи суррогатной матери у них родилась двойня – Елизавета и Гарри. Как гласит легенда, впервые Пугачева увидела будущего мужа, когда Максиму было три года. Тогда он жил с родителями в Германии, где служил его отец – генерал. Туда приезжала с концертами Пугачева, где и «познакомилась» с Галкиными. А в 2001 году, будучи уже артистом, Максим выступал на фестивале «Славянский базар» в Витебске, там-то в гостинице Киркоров представил Алле Борисовне Галкина. Как он признается, они начали дружить, а вскоре между ними «пробежала искра» и начались отношения.
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко
Разница между этими оперными певцами 6 лет. Познакомились Юсиф и Анна в Риме в 2014 году на репетиции оперы Пуччини «Манон Леско». А через год поженились. Сегодня они вместе воспитывают сына певицы от первого брака 13-летнего Тьяго. По словам супругов, живут они в мире и согласии, и повздорить могут только из-за того, что Юсиф любит в доме разбрасывать свои вещи. Вместе они участвуют в операх и ездят с гастролями по миру.
Сергей Маковецкий и Елена Демченко
Артист театра и кино Сергей Маковецкий младше супруги на 18 лет. Познакомились они в 1983 году на Одесской киностудии, где артист снимался в фильме «Я, сын трудового народа». Тогда на киностудии работала и 43-летняя Елена. Однажды она встретила в коридоре режиссера Станислава Говорухина, который в шутку выразил сомнение, что женщина в ее возрасте, тем более, с ребенком на руках, уже замуж не выйдет. Демченко возразила: «Да я хоть сейчас найду молодого человека и выйду замуж!» И обратилась к проходящему мимо Маковецкому: «Молодой человек, вы женитесь на мне?» Тот пошутил, что обязательно на майские праздники устроим свадьбу. Так оно и вышло, в этом же году на майские праздники они поженились. Сергей воспитывал сына жены Дениса, как своего родного.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Фигурист и продюсер познакомились в 2007 году в Лондоне на фестивале «Русская зима». На тот момент у обоих не было отношений с прошлыми возлюбленными. Роман завертелся быстро и поначалу многие думали, что это только ради пиара. Через два года после знакомства они поженились. Родители Яны отговаривали дочь от этого, но любовь все-таки победила. В 2013 году Яна родила от Евгения сына Александра. А в 2020 году при помощи суррогатной матери у пары родился Арсений. Несмотря на постоянные нападки недоброжелателей, супруги продолжают жизнь в любви, не замечая критику. Проживают всей семьей в большом доме на Рублевском шоссе.
Василий Бровко и Тина Канделаки
Предприниматель Бровко и телеведущая, продюсер Канделаки поженились в 2014 году. Василий младше Тины на 11 лет. Будучи деловыми партнерами, они познакомились, когда Канделаки была еще замужем. Бровко ждал. После развода Тины Василий начал осаду девушки. Как говорят друзья семьи, ему пришлось долго побегать, прежде чем он завоевал сердце Канделаки. Тина признается: больше всего ей нравится в супруге, что он совсем не ревнивый.
Александр Нестеров и Нонна Гришаева
У этих актеров разница в возрасте 12 лет. В браке они уже 15 лет, воспитывают сына Илью. Они познакомились после спектакля в театре «Квартет И», куда Нонна пришла с дочерью смотреть новогоднюю сказку, а Александр там играл… медвежонка. Год просто дружили, а потом завязались отношения. Свадьбу сыграли, когда Гришаева была уже беременна сыном. По словам супругов, живут дружно и мирно, разница в возрасте вовсе не помеха. Хотя, как в любой семье бывают бытовые разногласия.
Александр Асташенок и Елена Венгржиновская
Разница в возрасте у Александра и Елены 13 лет. Познакомились, когда вместе работали в группе «Корни»: он – одним из солистов, она – концертным директором. Поженились в 2004 году, тогда же у них родилась дочь Виктория. Надо заметить, что не все коллеги по группе были ЗА этот брак. И дело не в разнице в возрасте, а в том, что считалось: солисты группы «Корни» должны быть холостяками, чтобы не разочаровывать поклонниц. Но Александр никого не послушался.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева старше своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова на 17 лет. Они познакомились в 2013 году в ресторане. Игорь просто подошел к Лере и предложил познакомиться. От такой наглости девушка растерялась, поэтому согласилась. Они проговорили всю ночь, и тогда же случилась первая близость. Через несколько месяцев Макаров сделал предложение и Кудрявцева согласилась. Через пять лет у них родилась дочь Маша. Как признается телеведущая, она сама от себя не ожидала, что все так стремительно произойдет, но почувствовала, что этот парень - ее человек. Так оно и получилось, - супруги живут счастливо по сей день.
Евгений Гор и Надежда Бабкина
И хотя эти два артиста эстрады живут в гражданском браке, они считают себя мужем и женой. Разница в возрасте у них аж 30 лет. Вместе они уже 18 лет. Когда-то Бабкина заседала в жюри одного провинциального конкурса молодых исполнителей эстрады. Среди конкурсантов выступал Гор. После выступления Надежда Георгиевна пригласила Евгения в Москву. В результате, началось их сотрудничество, а затем и близкое общение. Певица признается, что их отношениям не мешает совместный быт, поэтому они и счастливы.
Александр Синюшный и Алена Хмельницкая
Бизнесмен Александр Синюшный и актриса Алена Хмельницкая тоже живут в гражданском браке. Он младше ее на 12 лет. Они познакомились пять лет назад в компании общих друзей и сразу у них начались отношения. Это была любовь с первого взгляда. Алена так счастлива, что часто делится с друзьями в социальных сетях своим счастьем: выкладывает совместные фотографии с Александром из путешествий, поездок, тусовок.