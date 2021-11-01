Андрей Туманов: «Самое время заняться шиповником – живой изгородью»
Непроходимая и красивая, цветущая и ароматная, к тому же кладезь витаминов – вот что такое живая изгородь из шиповника. Известный садовод Андрей Туманов рассказывает, как добиться максимального результата
Кусторез вам в помощь
– Шиповник – штука полезная в качестве непроходимого забора. Он непроходим даже для котиков и собачек. Через мой забор из шиповника не пролезает никто. Чем более колючий шиповник, тем труднее за ним ухаживать. Когда-то я его формировал с помощью секатора, пилы. Делал это поздней осенью, когда наступает листопад, можно внутрь залезть. Это мука мученическая. Надевал двое перчаток, потом две недели руки гноились от заноз. Добрые люди подарили мне кусторез аккумуляторный, которым можно формировать шиповник. Работа кусторезом достаточно легка. Вы руками ничего не хапаете, не получаете занозы. Это формировка изгороди.
Как определить ветки на удаление
– У шиповника есть стареющие ветки. Их можно определить по тому, что кора у основания начинает трескаться и отслаиваться.
Эта ветка хуже растет. Такие ветки лучше удалять у основания. У шиповника такие ветки появляются после 6-7 лет. Их удалить достаточно сложно. Нужно лезть к основанию куста. У меня появился механический кусторез с длинными ручками. Вы его заводите внутрь куста и обрезаете ветки. Формируете изгородь, чтобы шиповник не расползался в разные стороны, выглядел красиво.
Вносим творческую нотку
– Весной я подсадил внутрь шиповника красного белый шиповник. Мне захотелось, чтобы было вкрапление с белыми цветами.
Моя бабушка приучила всех соседей, чтобы они тоже собирали наш шиповник. И сейчас наша изгородь снабжает витаминами не только меня и мою семью, но и других. Это не только красиво, но и полезно. Настоящий кладезь витаминов.
А еще шиповник сигнализирует о наступлении лета. Как только первый цветок раскрылся, значит, наступило настоящее биологическое лето. Он цветет практически до осени, распространяя приятный аромат… Так что стоит сделать такую изгородь. Но помните о том, что обрезка изгороди из шиповника – дело достаточно трудоемкое. Поэтому оцените свои возможности.