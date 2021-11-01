Андрей Туманов: «Самое время заняться шиповником – живой изгородью»

Как определить ветки на удаление

– У шиповника есть стареющие ветки. Их можно определить по тому, что кора у основания начинает трескаться и отслаиваться.

Эта ветка хуже растет. Такие ветки лучше удалять у основания. У шиповника такие ветки появляются после 6-7 лет. Их удалить достаточно сложно. Нужно лезть к основанию куста. У меня появился механический кусторез с длинными ручками. Вы его заводите внутрь куста и обрезаете ветки. Формируете изгородь, чтобы шиповник не расползался в разные стороны, выглядел красиво.