Отсутствие иностранных туристов на Останкинской телебашне компенсируют москвичи

Между тем, как рассказали в беседе с корреспондентом «Собеседника» сотрудники, туристический интерес к телебашне на фоне пандемии не падает. Правда, она была закрыта больше года, но с июня уже работает (сейчас правда закрыт ресторанный комплекс, как и все питейные заведения столицы, а тут всё строго, никаких вам «на вынос»). «Вместо иностранцев нами стали интересоваться москвичи. Многие не были у нас ни разу», - сказали нам работники телебашни. «Туристический интерес с каждым месяцем нарастает. Показатели посещаемости близки к допандемийным», - отчитались «Собеседнику» в пресс-службе.

Телебашня, помимо прочего, остаётся строгим режимным объектом. Два пункта досмотра – круче, чем при посадке в самолёт. Четыре года назад, к 50-летию, был открыт технический этаж на отметке 85 метров. На нём хорошо видно, как башня устроена изнутри. Экскурсоводы намекают, что убедить «режимщиков» пускать на техническую отметку туристов было непросто. В холодное время года это единственная возможность для посетителей погулять не только внутри полой башни, посмотреть и даже потрогать тросы, которые её держат, но и подышать воздухом снаружи, выйдя на узкий пролёт (правда, за посещение отметки придётся доплатить: на ноябрь 2021 года стоимость билета с выходом на техническом этаже составляет более 1500 рублей для взрослых; билет для тех, кто проезжает на лифте мимо этой отметки сразу на смотровую, - более 1200 рублей). В тёплую и хорошую погоду можно посетить открытую площадку ещё и на высоте 340 метров. Сейчас приходится довольствоваться лишь видом из окон на высоте 337 метров. Там же можно насладиться знаменитым стеклянным полом.

Кстати, видимость со смотровой площадки, вопреки расхожему мнению, больше зависит от влажности воздуха, чем от облачности. Ну а на фотографическом мастер-классе ещё раз подтвердили, что лучшее время для панорамной съёмки, - рассвет, предзакатное время и закат.