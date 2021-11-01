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Ну ты и перец! Застолье с Наташей Ванденко

Ну что, господа, раз уж нас в очередной раз добровольно-принудительно отправили на удаленку, предлагаю воспользоваться ситуацией

Фото: Depositphotos

И посмотреть не обычное кино, а замахнуться на целый сериал. И у меня есть для вас рекомендация. И нет, не «Игра в кальмара», это было бы слишком линейно и предсказуемо.

Предлагаю посмотреть... ситком. Комедийный. Ненапряжные серии по двадцать минут, неоднозначные ситуации, в которые то и дело вляпываются герои, дружба, любовь, страсть. Вроде бы стандартный набор. В принципе да. Если не учитывать один нюанс: всем героям сериала... за 70! «Метод Комински» Чака Лорри. Посмотрите непременно. Тонкий юмор, немного драмы, восхитительный звездный состав во главе с Майклом Дугласом. Уверена, он точно не оставит вас равнодушными.

Ну а поскольку речь зашла о коротком формате просмотра, и приготовить предлагаю такое же быстрое, ненапряжное, на скорую руку. Как вам мысль приготовить фаршированные перцы? Не кривитесь разочарованно, мол, нашла чем удивить. Дочитайте, может, мне и удастся. С чего вы, собственно, взяли, что «фаршированные» предполагает обязательное наличие фарша из мяса? Отнюдь, дорогие мои. Фаршировка предполагает непаханое поле для различных фантазий. Хотите – начиняйте их грибами, хотите – тушеными овощами, рисом, творогом. Да хоть вермишелью! 

Предложу вам самую, на мой взгляд, нетривиальную начинку – тунца в собственном соку. Да, да, они не просто сочетаются – тунец и перец, – но делают это бомбически! Бегите за тунцом – и айда на кухню.

Следите за руками

 4 болгарских перца 

 2 банки тунца в собственном соку

 2 куска белого хлеба

 100 мл молока

 100 г твердого сыра

 1 яйцо

 150 г рикотты или нежирного творожного сыра

 несколько веточек петрушки

 зубчик чеснока

 соль по вкусу

Сначала промоем перец и удалим сердцевинку – отрезаем крышечку и не выбрасываем! А все вместе опускаем в кипящую воду на 2–3 минуты (не варите до состояния тряпочки!). 

Мякиш хлеба замачиваем в молоке, туда же кладем тунца, яйцо, натертый на крупной терке сыр, рикотту, измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку. Вилкой перемешиваем почти до однородности. Перец остужаем и фаршируем подготовленной смесью. Крышечкой закрываем. Сбрызгиваем маслом и отправляем в духовку до подрумянивания и чтобы стал вкусный во всех местах.

Займет это у вас примерно 20–30 минут. Можете посмотреть во время готовки одну серию, а к следующей роскошный ужин уже будет на вашем столе. Усаживайтесь поудобнее и...

Приятного!

Рубрика: Лайфстайл

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