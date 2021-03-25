Андрей Туманов: «Окапывать, опрыскивать, класть осеннее удобрение… Надо ли?»
Многие садоводы осенью стараются как можно больше обеспечить растения питанием и полезными веществами на зиму. Свое мнение по поводу этих процедур высказывает известный садовод Андрей Туманов.
Не окапывать, а культивировать!
– Окапывание кустов и деревьев – самая вредная операция. Наиболее активные корни находятся у поверхности почвы. Гумусовый слой, как правило, небольшой, на штык лопаты. Там росяные, самые активные корни, которые собирают влагу, минеральные соли. А вы их окапываете...
Если у вас приствольный круг под черным паром, то есть там рыхлая земля, ведется культивация. Не путайте окапывание и культивацию. Это просто рыхление земли с помощью тяпочки, плоскореза Фокина. Можно лопатой осторожно это сделать. Просто поверхность почвы порыхлить. Уничтожить сорняки, навести порядок в приствольном круге.
Растения зимой спят. Зачем опрыскивать и удобрять?
– Растения засыпают. Они уже практически не питаются. Нет активности. «Осенние» удобрения – на мой взгляд, это что-то рекламное. Зимой растения не будут «есть» удобрения. А значит, не имеет смысл их вносить. Вы только потратите деньги.
В осеннем удобрении будут фосфор и калий, а эти элементы практически не вымываются вешними водами, они останутся на следующий сезон. Так что ничего страшного нет в том, если вы осенью не удобрите ими растения.
Надо ли опрыскивать? Смотрите сами. Растение уходит в зиму. И если вы можете с чем-то побороться с помощью опрыскивания, скорее всего, только со спорами растений. Есть распространенный вариант опрыскивания крутым раствором мочевины (карбамид) 5-процентным. Да, он в какой-то мере уничтожает споры грибных болезней. Но, с другой стороны, если у вас есть проблемы с садовыми болезнями, лучше провести ранневесеннее опрыскивание по зеленому конусу той же бордоской смесью либо любым разрешенным фунгицидом. Это будет более эффективно.
Сухие ветки обрезаем весь сезон
- А вот сухие ветки стоит обрезать до холодов. Обшая формула для плодового сада – лучше всего обрезать весной. Но у каждой формулы есть исключения. Это санитарная обрезка. Ее мы проводим весь год. Как только у вас засохла ветка, случилась какая-то проблема – скажем, острая развилка раскололась, и т.д., лучше такие вещи вырезать немедленно.
На дереве не должно быть сломанных и сухих веток. Если ветка засохла, она засохла по какой-то причине. Например, по причине монилиоза – значит, споры будут разлетаться и заражать ваши деревья и кусты.
Санитарная обрезка ведется по мере необходимости.