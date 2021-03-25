Андрей Туманов: «Окапывать, опрыскивать, класть осеннее удобрение… Надо ли?»

Растения зимой спят. Зачем опрыскивать и удобрять?

– Растения засыпают. Они уже практически не питаются. Нет активности. «Осенние» удобрения – на мой взгляд, это что-то рекламное. Зимой растения не будут «есть» удобрения. А значит, не имеет смысл их вносить. Вы только потратите деньги.

В осеннем удобрении будут фосфор и калий, а эти элементы практически не вымываются вешними водами, они останутся на следующий сезон. Так что ничего страшного нет в том, если вы осенью не удобрите ими растения.

Надо ли опрыскивать? Смотрите сами. Растение уходит в зиму. И если вы можете с чем-то побороться с помощью опрыскивания, скорее всего, только со спорами растений. Есть распространенный вариант опрыскивания крутым раствором мочевины (карбамид) 5-процентным. Да, он в какой-то мере уничтожает споры грибных болезней. Но, с другой стороны, если у вас есть проблемы с садовыми болезнями, лучше провести ранневесеннее опрыскивание по зеленому конусу той же бордоской смесью либо любым разрешенным фунгицидом. Это будет более эффективно.