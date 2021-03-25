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Андрей Туманов: «Готовим малину к урожаю будущего года»

Как это сделать, советует известный садовод Андрей Туманов

Фото: Global Look Press

Старое вырезаем и сжигаем

Кто-то оставляет старые, отдавшие уже урожай побеги, до весны. Кто-то вырезает их осенью… Как правильно?

– Лучше старые отплодоносившие побеги у обычной малины вырезать сразу после плодоношения. И, конечно, лучше это сделать осенью, чем весной. В старых побегах могут зимовать вредители. Поэтому не стоит дожидаться весны, вырезайте сейчас.

Советую вырезанные малиновые побеги сжигать, не оставлять, не разбрасывать.

Фото: Варвара Скворцова

Впрочем, если вы копаете плодовые ямы (а сейчас самое время их сделать) для посадки весной деревьев, очень хорошо использовать малиновые побеги. До того как положите в яму подготовленный субстрат, по краям ямы можно расставить малиновые побеги, которые вы вырезали. Это особенно хорошо, если у вас земля тяжелая, глинистая.

Это старая садоводческая хитрость. Дело в том, что побеги малины быстро будут перегнивать. И по мере перегнивания образуются воздушные коридорчики, уходящие вглубь земли, которые помогают аэрации почвы и насыщению корневой системы кислородом. В некоторых случаях это очень помогает росту корневой системы посаженного в яму дерева.

Фото: Варвара Скворцова

Сажаем правильно: ряды в квадрат

Какое расстояние между кустами малины должно быть, чтобы нормально собирать урожай и чтобы она нормально росла?

– Надо исходить из сорта, который вы покупаете. Есть карликовые кусты, а есть достаточно крупная штамбовая малина (это та, которую у нас выдают за малиновые деревья, которых в природе не бывает).

Потом, многое зависит от того, какой тип выращивания вы намерены использовать. Можно вести 2-3 побега малины в кусте, а можно и 10 побегов. В каждом из этих случаев свое расстояние.

Но есть общие принципы.

Сажать малину вдоль забора в один ряд не советую. Дело в том, что малина склонна к расползанию в разные стороны.

Оптимально сделать из нескольких рядов малины квадрат, тогда она останется в своем квадрате.

У меня растут сорта малины «Награда» и «Золотые купола». В кусте оставляю 4-5 побегов. Остальное я вырезаю. А для прохода между рядами я оставляю около 1,5 метров. Между кустами у меня около метра.

Но это не жесткие рамки. Исходите из тех условий, которые у вас есть – из сортов, из освещенности...

Пригибайте только отдельные сорта

У нас на участке кусты малины подвязаны. Надо ли ее на зиму отвязывать или можно так оставлять?

– Это нужно делать только с отдельными сортами, которые у нас очень плохо зимуют. У меня, скажем, есть сорт Mailing Jewel, который при температурах ниже 200С, как правило, подмерзает. Вот его пригибаю, чтобы он зимовал под снегом.

А вся отечественная малина, особенно районированная, прекрасно зимует без пригибания. Так зачем это делать? Тем более у нас часто пригибают неправильно, когда верхушка малины и прикорневая часть оказываются под снегом, а сама дуга – выше уровня снега. И серединка куста подмерзает.

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