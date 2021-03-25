Андрей Туманов: «Готовим малину к урожаю будущего года»
Как это сделать, советует известный садовод Андрей Туманов
Старое вырезаем и сжигаем
– Кто-то оставляет старые, отдавшие уже урожай побеги, до весны. Кто-то вырезает их осенью… Как правильно?
– Лучше старые отплодоносившие побеги у обычной малины вырезать сразу после плодоношения. И, конечно, лучше это сделать осенью, чем весной. В старых побегах могут зимовать вредители. Поэтому не стоит дожидаться весны, вырезайте сейчас.
Советую вырезанные малиновые побеги сжигать, не оставлять, не разбрасывать.
Впрочем, если вы копаете плодовые ямы (а сейчас самое время их сделать) для посадки весной деревьев, очень хорошо использовать малиновые побеги. До того как положите в яму подготовленный субстрат, по краям ямы можно расставить малиновые побеги, которые вы вырезали. Это особенно хорошо, если у вас земля тяжелая, глинистая.
Это старая садоводческая хитрость. Дело в том, что побеги малины быстро будут перегнивать. И по мере перегнивания образуются воздушные коридорчики, уходящие вглубь земли, которые помогают аэрации почвы и насыщению корневой системы кислородом. В некоторых случаях это очень помогает росту корневой системы посаженного в яму дерева.
Сажаем правильно: ряды в квадрат
– Какое расстояние между кустами малины должно быть, чтобы нормально собирать урожай и чтобы она нормально росла?
– Надо исходить из сорта, который вы покупаете. Есть карликовые кусты, а есть достаточно крупная штамбовая малина (это та, которую у нас выдают за малиновые деревья, которых в природе не бывает).
Потом, многое зависит от того, какой тип выращивания вы намерены использовать. Можно вести 2-3 побега малины в кусте, а можно и 10 побегов. В каждом из этих случаев свое расстояние.
Но есть общие принципы.
Сажать малину вдоль забора в один ряд не советую. Дело в том, что малина склонна к расползанию в разные стороны.
Оптимально сделать из нескольких рядов малины квадрат, тогда она останется в своем квадрате.
У меня растут сорта малины «Награда» и «Золотые купола». В кусте оставляю 4-5 побегов. Остальное я вырезаю. А для прохода между рядами я оставляю около 1,5 метров. Между кустами у меня около метра.
Но это не жесткие рамки. Исходите из тех условий, которые у вас есть – из сортов, из освещенности...
Пригибайте только отдельные сорта
– У нас на участке кусты малины подвязаны. Надо ли ее на зиму отвязывать или можно так оставлять?
– Это нужно делать только с отдельными сортами, которые у нас очень плохо зимуют. У меня, скажем, есть сорт Mailing Jewel, который при температурах ниже 200С, как правило, подмерзает. Вот его пригибаю, чтобы он зимовал под снегом.
А вся отечественная малина, особенно районированная, прекрасно зимует без пригибания. Так зачем это делать? Тем более у нас часто пригибают неправильно, когда верхушка малины и прикорневая часть оказываются под снегом, а сама дуга – выше уровня снега. И серединка куста подмерзает.