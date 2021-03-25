Андрей Туманов: «Готовим малину к урожаю будущего года»

Впрочем, если вы копаете плодовые ямы (а сейчас самое время их сделать) для посадки весной деревьев, очень хорошо использовать малиновые побеги. До того как положите в яму подготовленный субстрат, по краям ямы можно расставить малиновые побеги, которые вы вырезали. Это особенно хорошо, если у вас земля тяжелая, глинистая.

Это старая садоводческая хитрость. Дело в том, что побеги малины быстро будут перегнивать. И по мере перегнивания образуются воздушные коридорчики, уходящие вглубь земли, которые помогают аэрации почвы и насыщению корневой системы кислородом. В некоторых случаях это очень помогает росту корневой системы посаженного в яму дерева.