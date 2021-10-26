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Андрей Туманов: «Осенняя обрезка. С черной смородиной будьте осторожны»

Погода позволяет нам продлить осенние работы в саду. Как подготовить ягодные кусты к будущему урожаю, советует известный садовод Андрей Туманов

Фото: предоставлено А. Тумановым

Когда лучше заниматься обрезкой – весной или осенью?

– Лучшее время для обрезки – весна. Но и осенью можно кое-что обрезать. Насчет плодового сада – категорически не рекомендую. Плодовый сад обрезается весной. Осенью можно немного обрезать секатором. Пила – крайний вариант. А вот кустарники – декоративные, ягодные – вы можете смело обрезать осенью.

Правила общие, или есть нюансы?

– Каждая культура у кустарников обрезается по-своему. Нет единой формулы.

Например, черная смородина без обрезки не будет давать нормального урожая. А неправильно она обрезается у каждого второго садовода.

В интернете самый популярный совет – омолодить куст кардинально. Это правильно?

– Если хотите навредить кусту. В интернете советчиков по обрезке много. Трудно отличить откровенный бред от полезных советов, надо быть осторожным.

Классический совет в интернете – омолодить куст. Спилить его – и все. А он типа будет потом отрастать. И вы лишаетесь урожая на два-три года. Да и вред кусту будет нанесен колоссальный. Но теоретически он омолодится. Ни в коем случае не делайте такие радикальные шаги.

Не разобравшись самостоятельно в правилах обрезки, вы никогда не сможете нормально обрезать. Опирайтесь на общие принципы.

Правило №1: каждой ветке – по кусочку солнца
- Андрей Туманов
Фото: Варвара Скворцова
Такой куст непременно требует обрезки: он слишком густой и находится в тени.

С чего начать?

– Обрезают кусты для того, чтобы проредить ветки. Чаще всего садовые культуры загущаются. Если у вас стоит густой куст черной смородины, где половина куста не освещается солнцем никогда, ясно, что это неправильно. Нужно часть веток проредить таким образом, чтобы куст освещался лучше солнцем. Чтобы работали все листья.

Для этого вам стоит подойти к кусту несколько раз за световой день и посмотреть, какие листья не работают.

Правило №2: надо определить старые ветки
- Андрей Туманов

У черной смородины очень быстро стареют ветки. У красной смороды это не так, ветви стареют год на 10-й, 12-й, на них мельчает ягода, снижается урожай. А на черной смородине в среднем по сортам срок жизни ветви лет 7-8. Это уже старая ветка.

Но давайте не будем определять возраст ветки по календарю. Есть другие способы.

Посмотрите, какой на ветке прирост этого года, какая длина однолетнего побега. На хороших ветвях, которые сохраняют свою силу, молодость, прирост, как правило, большой. Самый большой прирост на однолетних, нулевых побегах, которые идут от корня – он может «выстрелить» до 1,5 метров. На нормальных ветвях это обычно 50-70 см.

Затухание прироста говорит о том, что с веткой что-то не в порядке. Скорее всего, она стареет. На стареньких ветках прирост составляет 5 см, не больше. Эта ветка уже нормально не работает. Ее надо удалить.

Фото: Варвара Скворцова
Старые ветви черной смородины

Еще один признак – у основания ветви начинает отслаиваться кора.

Вот два признака сложили – все, ветку можно удалять.

Правило №3: Оставляем разновозрастные ветки
- Андрей Туманов

Это все, что надо учитывать?

– Нет, конечно. Нюансов множество. Я называю только основные.

Итак, когда мы омолаживаем куст, лучше сделать один большой срез, чем много мелких. Лучше вырезать одну большую ветвь у основания куста, чем чикать боковые веточки по мелочи.

Дальше. В кусте черной смородины должно быть 5-6 типов разновозрастных ветвей. Побеги этого года часто вырастают лишними. Оставляете один-два побега. Остальное вырезаете. Если вы сильно обрезали смородину в прошлом году, это могло спровоцировать сильный рост нулевых побегов. Прореживание нужно начать с них. На кусте нужны один или два однолетних побега, двухлетний, трехлетний. Чтобы они были максимально разновозрастными. Чтобы шел конвейер: старое убираете, новым заменяете. Веточки всегда омолаживаются.

Ну, и конечно, вырезаем больные ветки. Как их выявить?

– Больные ветки вырезаем всегда, безусловно. Например, есть такая бабочка-стеклянница.

Фото: соцсети
Бабочка-стеклянница

Она откладывает личинки на почки черной смородины, личинка проникает внутрь и выедает сердцевину смородины. Такая ветка выделяется – она может быть кривой, с резкими переходами. Прирост у этой ветки тоже слабеет, не больше 5 см, хотя она может быть и не старой. Такую ветку тоже нужно пустить под нож.

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