Андрей Туманов: «Осенняя обрезка. С черной смородиной будьте осторожны»

– Когда лучше заниматься обрезкой – весной или осенью?

– Лучшее время для обрезки – весна. Но и осенью можно кое-что обрезать. Насчет плодового сада – категорически не рекомендую. Плодовый сад обрезается весной. Осенью можно немного обрезать секатором. Пила – крайний вариант. А вот кустарники – декоративные, ягодные – вы можете смело обрезать осенью.

– Правила общие, или есть нюансы?

– Каждая культура у кустарников обрезается по-своему. Нет единой формулы.

Например, черная смородина без обрезки не будет давать нормального урожая. А неправильно она обрезается у каждого второго садовода.

– В интернете самый популярный совет – омолодить куст кардинально. Это правильно?

– Если хотите навредить кусту. В интернете советчиков по обрезке много. Трудно отличить откровенный бред от полезных советов, надо быть осторожным.

Классический совет в интернете – омолодить куст. Спилить его – и все. А он типа будет потом отрастать. И вы лишаетесь урожая на два-три года. Да и вред кусту будет нанесен колоссальный. Но теоретически он омолодится. Ни в коем случае не делайте такие радикальные шаги.

Не разобравшись самостоятельно в правилах обрезки, вы никогда не сможете нормально обрезать. Опирайтесь на общие принципы.