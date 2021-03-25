Андрей Туманов: Как правильно обрезать кусты крыжовника и красной смородины

Красную смородину можно сделать полуштамбовой формы – оставить одну-две крупные ветки. Но надо помнить, что эти ветки будут жить не больше 12 лет, если куст не привит на золотистой смородине.

– А что делать с крыжовником?

– У крыжовника примерно такие же принципы обрезки, как и у красной смородины. Определяем старые ветви по отслаиванию коры у основания ветви. Там и кора, и древесина более темного цвета.