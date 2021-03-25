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Андрей Туманов: Как правильно обрезать кусты крыжовника и красной смородины

Эти кустарники достаточно неприхотливы. На что обратить внимание, рассказывает известный садовод Андрей Туманов.

Фото: предоставлено А. Тумановым

Красная смородина тоже, как и черная, требует особого внимания?

– У красной смородины все проще, чем у черной. Достаточно неприхотливый кустарник.

На красной смородине мы удаляем старый побег – возраста 10-12 лет, это всегда крупная ветка. Ее просто вырезаем пилой у основания куста. Нулевые побеги будут идти на смену.

Лишние нулевые побеги тоже нужно убирать.

Фото: Варвара Скворцова
Фото: Варвара Скворцова

Красную смородину можно сделать полуштамбовой формы – оставить одну-две крупные ветки. Но надо помнить, что эти ветки будут жить не больше 12 лет, если куст не привит на золотистой смородине.

А что делать с крыжовником?

– У крыжовника примерно такие же принципы обрезки, как и у красной смородины. Определяем старые ветви по отслаиванию коры у основания ветви. Там и кора, и древесина более темного цвета.

Фото: Варвара Скворцова

Дальше. Как правило, у крыжовника есть способность очень сильно загущаться. Практически все сорта загущаются. Ягода мельчает, доступ света хуже. Те сорта, которые неустойчивы к мучнистой росе, необрезанные кусты сильнее болеют. Поэтому надо обрезать куст крыжовника еще и в профилактических целях – защищая от грибковых болезней.

Обрезайте куст так, чтобы он нормально продувался воздухом, ветром, освещался солнцем, и чтобы удобно было собирать ягоды. Есть сорта околюченные, есть неоколюченные. Если сорт с хорошими иголками и густой, вы не сможете собрать плоды из середины куста.

Фото: Варвара Скворцова

На самом деле обрезке надо учиться, все гораздо сложнее. Я рассказал лишь об общих принципах.

Давайте подведем некий итог и сформулируем общие принципы для всех кустов.

– Куст или дерево вам подскажут, что нужно делать. Часто поведение даже одного сорта в разных условиях разное. К примеру, у меня на участке с южной стороны одна климатическая зона, и там свои принципы обрезки. А с северной стороны – другая. Там все чуть позже начинает расти, не так сильно загущается кустарник. Но зато там сильнее болеют растения. Их нужно лучше прореживать, чтобы побольше было солнышка.

В общем, нужно включать интеллект, и, основываясь на общих принципах, самому определять, что и как вырезать.

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