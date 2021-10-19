Все надоело, работать не хочу! Что такое осенняя депрессия, и как с ней бороться

Что такое осенняя депрессия?

Психологи называют ее «сезонным аффективным расстройством» или САР, в народе же она именуется «осенней хандрой».

С депрессией связано много распространенных стереотипов. Некоторые думают, что это обычное желание погрустить, посидеть дома и выпить чаю под меланхоличную музыку. Это не так. На самом деле, депрессия – серьезное психологическое расстройство, от которого сложно избавиться самостоятельно. И касается это не только обычной депрессии, но и временной – осенней.

Разница между ними лишь в том, что осенняя депрессия приходит раз в год, а все остальное время находится в состоянии сна, по-научному - ремиссии. Нередко бывает и так, что сезонная депрессия — это проявление глубокой внутренней проблемы, которая со временем может перерасти в постоянную депрессию.

Как определить у себя депрессию?

Сезонная хандра может проявляться по-разному: у кого-то сильнее, у кого-то слабее, но признаки, по которым ее можно выявить, всегда одинаковы:

1. отсутствие интереса к вещам, которые раньше приносили радость

2. грусть без повода

3. нежелание чем-либо заниматься

4. постоянная сонливость или, наоборот, бессонница

5. раздражительность

6. невнимательность, неспособность сосредоточиться на чем-то одном

7. нежелание общаться с другими людьми

8. плохой аппетит

9. суицидальные мысли

Не обязательно, что у вас будут все эти признаки, однако наличие хотя бы трех – уже повод задуматься о своем здоровье. Особенно, если состояние не улучшается несколько недель или даже месяцев кряду — это сигнал более глубокой и серьезной депрессии, а не просто «осенней хандры».

Откуда берется осеняя депрессия?

От нехватки солнечного света и витамина D. Существует много разных теорий, но эта - самая популярная. Если посмотреть на распространенность сезонной депрессии в разных широтах, то на севере она будет гораздо выше, чем на юге.

Про Швецию, например, говорят, что там исключительно высокий процент самоубийств среди населения. Сейчас эта информация устарела, однако в 60-70-х годах прошлого века ситуация была именно такой. Улучшаться она стала только после того, как ученые открыли свойства витамина D и научились бороться с депрессией.

Чем же так хорош этот витамин? Дело в том, что он участвует в росте, питании и развитии практически всех нейронов в нашем мозгу. Его недостаток может вызвать нарушения в работе нервной системы, в том числе психические расстройства.

Надо ли лечить осеннюю депрессию?

Зависит от степени тяжести. Некоторые впадают в несильную хандру, которая проходит либо с улучшением погоды, либо благодаря поддержке друзей. То есть, если такое состояние длится меньше двух недель — все в порядке, но если затягивается на месяц и больше — повод задуматься. Бывают ситуации, когда человек настолько глубоко погружается в печаль, что начинает всерьез помышлять об уходе из жизни. В таких случаях стоит при первой же возможности обратиться к квалифицированному специалисту: психологу, психотерапевту или психиатру.

Профилактика сезонной депрессии, советы психолога Юлии Савиных:

1) Сделайте акцент на удовольствиях

Осенью, с уходом солнца и увяданием природы, наш организм испытывает дефицит ярких красок и света, что неизбежно отражается на настроении. Именно поэтому в это время года важно приналечь на получение удовольствия. Можно выпить вкусный кофе из красивой кружки, сходить в баню с вениками, попеть в караоке или посмотреть интересный сериал. Подойдет все, что угодно, приносящие радость и наслаждение. Насыщайте организм серотонином и дофамином, и он ответит взаимностью.

2) Полноценно отдыхайте

Наша внутренняя батарейка быстрее садится в осенний период, а значит, нельзя забывать ее заряжать. Хороший сон — один из секретов здорового духа.

3) Хорошо питайтесь, без диет и излишеств

Можно добавить в рацион витамины, благо осень – пора зрелых фруктов и овощей. Увеличьте их количество в своём меню, и будете чувствовать себя лучше.

4) Гуляйте на свежем воздухе

На прогулках стоит остановиться отдельно. Важно гулять в светлое время суток. Даже под облаками количество света значительно больше, чем дома. А это первое, на что реагирует наш организм усталостью и хандрой. Плюс, прогулка — это насыщение организма кислородом и физическая активность, и это тоже улучшает самочувствие.

Выполняйте эти рекомендации, чтобы не допустить появления сезонной болезни или ее ухудшения. Помните, что депрессия – это психическое расстройство, диагностировать его может врач и лечить ее нужно медикаментозно в том числе. Если вам долгое время не становится лучше, обязательно обратитесь к специалисту.

Как поддержать близкого человека, если он страдает сезонной депрессией?

В первую очередь нужно определить, действительно ли у человека есть симптомы депрессии. Напомним, что если он не хочет ничего делать, постоянно чувствует себя уставшим, грустит без повода и легко раздражается — это тревожный звонок. Кроме того, человек с депрессией обычно либо очень много, либо, наоборот, очень мало спит, почти не ест или сильно переедает, не может ни на чем сконцентрироваться надолго.

Если вы заметили за другом или родственником такое поведение, стоит обратить внимание на базовые рекомендации:

«Поддержать близкого человека в унынии и хандре поможет ваша готовность добавить в его жизнь свет, яркие краски и удовольствие, - говорит Юлия Савиных. - Позовите на прогулку, пригласите в кино, нарисуйте для него милую картинку. Помним о дефицитах осени и восполняем их».

В особо тяжелых случаях, когда человек не хочет ни с кем общаться, говорит о бессмысленности жизни и нежелании ее продолжать, нужно отвести его к специалисту. Если сезонная депрессия не проходит, это значит, что причина не только в недостатке разнообразия и витаминов, а гораздо глубже, в самом подсознании. Психолог поможет отыскать эту причину и разрешить ее так, чтобы она больше никогда не всплывала и не тревожила.



