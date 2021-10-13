Коронавирусная жизнь. Как соседство с болезнью продолжает менять людей

Ковид и повседневность

Ношение маски — главная привычка, которая появилась у людей с приходом ковида. Не все носят ее на лице, но мало кто сейчас выйдет на улицу без нее в сумочке или кармане.

«Я все лето носила маску на руке. Сейчас я так не делаю, но она все равно с собой. Даже если ты забываешь ее дома, ты все равно возвращаешься за ней. Если опаздываешь, то не возвращаешься, но тогда придется купить маску в метро обязательно», - Анастасия, 20 лет, Казань

Изначально все маски были стандартного бирюзового или белого цвета, а варианты с рисунками воспринимались как экзотический аксессуар, популярный среди подростков. Сейчас это целый бизнес: швейные мастерские нередко включают маски в список товаров, а дизайнеры придумывают для них рисунки. Так поступил, например, дизайнер Стас Лопаткин, создавший прекрасные варианты с изображением бабочек.



