Коронавирусная жизнь. Как соседство с болезнью продолжает менять людей
За воскресенье, 17 октября, в России заразилось 33 тысячи человек, сегодня, 18 октября, эта цифра составляет уже 34 тысячи. Пандемия не отступает, и «Собеседник» выяснил, как она меняет нас самих и мир, в котором мы живем
Коронавирус бьет рекорды. Количество заражений продолжает расти и уже несколько дней подряд достигает нового максимума. Окончания пандемии в ближайшее время ждать точно не стоит, так что она продолжит постепенно влиять на нашу жизнь. Она уже ощутимо ее изменила: против воли нам пришлось приспосабливаться к новой реальности и приобретать иные привычки.
Ковид и повседневность
Ношение маски — главная привычка, которая появилась у людей с приходом ковида. Не все носят ее на лице, но мало кто сейчас выйдет на улицу без нее в сумочке или кармане.
«Я все лето носила маску на руке. Сейчас я так не делаю, но она все равно с собой. Даже если ты забываешь ее дома, ты все равно возвращаешься за ней. Если опаздываешь, то не возвращаешься, но тогда придется купить маску в метро обязательно», - Анастасия, 20 лет, Казань
Изначально все маски были стандартного бирюзового или белого цвета, а варианты с рисунками воспринимались как экзотический аксессуар, популярный среди подростков. Сейчас это целый бизнес: швейные мастерские нередко включают маски в список товаров, а дизайнеры придумывают для них рисунки. Так поступил, например, дизайнер Стас Лопаткин, создавший прекрасные варианты с изображением бабочек.
«Как известно, насекомые, несмотря на всю свою красоту, являются переносчиками инфекций. Пусть это место на Вашем лице будет уже занято изящным вышитым крылатым животным!» - написал он в своем Instagram.
Ковид и хобби
Во время карантина многие из нас нашли новые, интересные занятия: кто-то открыл для себя рисование, кто-то отдал предпочтение компьютерным играм, а кто-то — саморазвитию.
«Во время карантина я стала общаться с большим количеством людей по сети и очень заинтересовалась соционикой. Хотелось узнать о том, как люди думают, чувствуют, как воспринимают информацию. А еще я стала больше играть в настольные игры. Мне и раньше они нравились, но карантин заставил погрузиться в это увлечение еще глубже», - Анастасия, 22 года, Москва.
«Купил себе картину, которую рисуют по номерам, и раскрашивал ее время от времени. Ну и книги стал больше читать. Пытался еще танцами заняться, но дома места мало и на это пришлось забить», - Алексей, 24 года, Москва.
Ковид и работа
После карантина распространенным явлением стала работа на дому.
«Перевели нас на удалёнку не сразу, но за неделю до общего локдауна. Я работаю в айти, поэтому сам переход был простой - ноут в сумку и марш домой работать. Раньше мы так болеть ездили, а теперь - быть здоровыми. Рабочего места, естественно, дома не оборудовано, так что поначалу работать пришлось на газетке на кухне. Уже на другой работе более-менее обустроился (я сейчас тоже удалённо)», - Дмитрий 35 лет, Москва.
«Я до сих пор на удаленке. Отпала необходимость ездить каждый день на электричках, что здорово сэкономило финансы (проездные на метро и электричку обходились в 5 тыс в месяц). Правда, есть большой минус, что я стал меньше двигаться и гулять. Раньше приходилось много двигаться по пути на работу / с работы, а сейчас приходится заставлять себя идти гулять вечером», - Михаил, 39 лет, Санкт-Петербург
Ковид и здоровье
Мы стали внимательней относиться к своему здоровью и здоровью близких людей. Раньше можно было прийти в офис с легким насморком или кашлем: никто не боялся обычной простуды. Сейчас нам настоятельно рекомендуют остаться дома, даже если нет температуры. Так безопасней, а поработать можно и на «дистанционке», если, конечно, Вы не врач или пожарный.
«Был случай, когда я написала начальнику, потому у меня был насморк и немного болело горло. Если бы не ковид, думаю, я бы пошла на работу, а так решила уточнить, нужно ли приходить. Начальник сказал: «Оставайся дома, в этом поступке больше ответственности». И в итоге я всю неделю работала дистанционно», - Дарья, 21 год, Москва.
Ковид и социальная дистанция
Очень популярной стала тема «социальной дистанции». В торговых центрах по всей России до сих пор пестреют наклейки с надписями «соблюдайте дистанцию». Конечно, в условиях шумного города следовать этому правилу непросто, особенно в час пик, когда единственная мысль — как поместиться в поезд или автобус. Зато в очереди к банкомату или на кассу в магазине люди уже не становятся так близко, как раньше. Отвыкли.
«Стала замечать за собой, что, когда стою, например, в очереди на кассу, стараюсь держаться на приличном расстоянии от человека, который стоит передо мной. Мне вообще все это очень нравится, потому что человек, стоящий сзади, тоже выдерживает дистанцию. Вот раньше было очень неприятно, потому что люди буквально дышали в спину», - Анастасия, 20 лет, Казань.
Ковид и общение
Многим карантин помог понять, как важно для человека живое общение. Социальные сети, конечно, позволяют друг другу звонить, даже видеть лицо, если связываться в Зуме или по Скайпу. Но это не то, что может заменить настоящую встречу.
«В карантин я остался один в квартире. Тяжёлая тишина постоянно была вокруг, и ни музыка, ни громкий голос не мог её разогнать. Ощущение абсолютного одиночества преследовало постоянно», - Сергей, 29 лет, Мурманск
«Сейчас, когда жизнь активна, я в принципе забросила соцсети. В конце концов, у меня есть возможность видеться с друзьями и не сидеть в комнате 24/7», - Надежда, 15 лет, Тюмень
«Со свой нынешней девушкой я начал общаться Вконтакте во время карантина. Могу сказать, что в сети проще надеть на себя маску. Мы сначала были все такие культурные, вежливые и тщательно складывали слова. А сейчас пишем друг другу "ЫЫЫЫ" и перекидываемся мемчиками из Врат Оргриммара. Вживую, конечно, сначала тоже неловкость была, но там по деталям поведения ещё много несказанного видно. А в сети непонятно бывает... » - Антон, 27 лет, Нижний Новгород.
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