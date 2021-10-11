Топ-5 подмосковных крепостей, на которые не жалко потратить выходные
Комитет московской области составил туристический рейтинг самых посещаемых крепостей в Подмосковье. Sobesednik.ru рассказал, как до них добраться из столицы
Коломенский кремль
Главная городская достопримечательность, прежде защищавшая южные границы Московского княжества. Раньше в его состав входили два дворца: великокняжеский и епископский, но до наших дней они не сохранились. На месте великокняжеского дворца сейчас располагается единственный в России музей трамваев.
Вход на территорию кремля свободный.
Дорога из Москвы:
От казанского вокзала можно добраться на электропоезде «Москва-Голутвин» или «Москва-Рязань» до станции «Голутвин». Время в пути — 2 — 2,5 часа. После этого садитесь на трамвай №3 или маршрутки № 20 и 68 и едете до остановки «Площадь двух революций». Войти в кремль можно по улице Лажечникова или у Ямской башни.
Если добираться до Москвы на автобусе, то нужно ехать на № 460 от станции метро «Котельники» до остановки «Площадь двух революций». Дорога займет примерно 1,5 — 2 часа.
На автомобиле нужно ехать 115 километров по трассе М5, время в пути - 1,5 — 2 часа.
Зарайский кремль
«Жемчужина Подмосковья» и уникальный памятник русского оборонного зодчества. Возведен в 1528-1531 годах по указу Василия III для защиты южных рубежей Руси от набегов степных народов. В 2021 власти Подмосковья закончили его реставрацию, поэтому сейчас там можно гулять без ограничений.
Вход на постоянную экспозицию кремля стоит 200 рублей, пенсионеры и инвалиды могут купить билет за 150 рублей, учащиеся — за 100 рублей.
Прием посетителей начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00, касса работает с 9:00 до 17:00.
Дорога из Москвы:
Добраться можно на автобусе Москва-Зарайск, который идет с автостанции «Котельники», метро «Котельники». Длительность рейса — 2,5 часа.
Автомобилем нужно ехать по Рязанскому шоссе (трасса М5) до г. Луховицы, затем повернуть направо и следовать до Зарайска. Еще можно ехать по Каширскому шоссе (трасса М4) через Ступино и Каширу.
Дмитровский кремль
Объект культурного наследия России. Ансамбль включает в себя остатки крепостного вала и рва, Елизаветинскую церковь, Успенский собор начала XVI века, Никольские ворота и несколько зданий XIX – XX веков.
Вход на территорию памятника свободный. Там можно гулять в любое время, в любой день недели.
Дорога из Москвы:
Можно доехать на электричке с Савеловского вокзала до станции «Дмитров». Время в пути — 1 ч. 20 мин — 1 ч. 40 минут. Оттуда до центра просто дойти пешком.
Доехать на автобусе можно от станции метро «Алтуфьевская».
На автомобиле нужно ехать от МКАД по Дмитровскому шоссе около 70 км.
Волоколамский кремль
Монументальный архитектурный ансамбль, включающий в себя Воскресенский и Никольский соборы, а так же колокольню с оградой.
Вход на территорию кремля бесплатный.
Посещение музея, выставочного зала и смотровой площадки для взрослых стоит 200 руб., для школьников, студентов и пенсионеров - 100 руб.
Дорога из Москвы:
На автобусе нужно ехать от станции метро «Тушинская», они отправляются каждые 30-40 минут. По прибытии на автовокзал можно пересесть на автобус № 71 и доехать до остановки «Город», а можно дойти пешком — расстояние до центра всего 2 км.
На автомобиле нужно ехать по Новорижскому (M9) или Волоколамскому шоссе. Расстояние составит 100–120 км в зависимости от отправной точки. Заезжать в город стоит через Ново-Солдатскую улицу: так будет удобней.
Также с Рижского вокзала до Волоколамска и обратно следуют электрички. Прибыв на ж/д станцию, туристы пересаживаются на автобус № 5 и едут до остановки «Город».
Можайский кремль
Здесь молился Александр I, прохаживался Иван Грозный, а рядом, по Старой Смоленской дороге к Москве ехал Наполеон.
Вход на территорию памятника свободный.
Дорога из Москвы:
Можно добраться на электричке от Белорусского вокзала, время в пути — около 2 часов, но если ехать на «Ласточке», это время составит всего час.
Если добираться на автобусе, то ехать нужно на № 457 от станции метро «Парк Победы» до автовокзала в Можайске. Там останется преодолеть расстояние в 2,6 километра: идите пешком или садитесь на автобусы № 23, 56, 24, 32 и езжайте к остановке «Булочная» на Московской улице. На перекрёстке поверните на ул. Переяслава-Хмельницкого, через несколько метров покажется ул. Бородинская - по ней и придете в нужное место.
На автомобиле нужно ехать по Можайскому шоссе 110 километров.