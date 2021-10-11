Топ-5 подмосковных крепостей, на которые не жалко потратить выходные

Коломенский кремль

Главная городская достопримечательность, прежде защищавшая южные границы Московского княжества. Раньше в его состав входили два дворца: великокняжеский и епископский, но до наших дней они не сохранились. На месте великокняжеского дворца сейчас располагается единственный в России музей трамваев.

Вход на территорию кремля свободный.

Дорога из Москвы:

От казанского вокзала можно добраться на электропоезде «Москва-Голутвин» или «Москва-Рязань» до станции «Голутвин». Время в пути — 2 — 2,5 часа. После этого садитесь на трамвай №3 или маршрутки № 20 и 68 и едете до остановки «Площадь двух революций». Войти в кремль можно по улице Лажечникова или у Ямской башни.

Если добираться до Москвы на автобусе, то нужно ехать на № 460 от станции метро «Котельники» до остановки «Площадь двух революций». Дорога займет примерно 1,5 — 2 часа.

На автомобиле нужно ехать 115 километров по трассе М5, время в пути - 1,5 — 2 часа.