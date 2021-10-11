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Топ-5 подмосковных крепостей, на которые не жалко потратить выходные

Комитет московской области составил туристический рейтинг самых посещаемых крепостей в Подмосковье. Sobesednik.ru рассказал, как до них добраться из столицы

Фото: welcome.mosreg.ru

Коломенский кремль

Главная городская достопримечательность, прежде защищавшая южные границы Московского княжества. Раньше в его состав входили два дворца: великокняжеский и епископский, но до наших дней они не сохранились. На месте великокняжеского дворца сейчас располагается единственный в России музей трамваев.

Вход на территорию кремля свободный.

Дорога из Москвы:

От казанского вокзала можно добраться на электропоезде «Москва-Голутвин» или «Москва-Рязань» до станции «Голутвин». Время в пути — 2 — 2,5 часа. После этого садитесь на трамвай №3 или маршрутки № 20 и 68 и едете до остановки «Площадь двух революций». Войти в кремль можно по улице Лажечникова или у Ямской башни.

Если добираться до Москвы на автобусе, то нужно ехать на № 460 от станции метро «Котельники» до остановки «Площадь двух революций». Дорога займет примерно 1,5 — 2 часа.

На автомобиле нужно ехать 115 километров по трассе М5, время в пути - 1,5 — 2 часа.

Фото: museumzaraysk.ru

Зарайский кремль

«Жемчужина Подмосковья» и уникальный памятник русского оборонного зодчества. Возведен в 1528-1531 годах по указу Василия III для защиты южных рубежей Руси от набегов степных народов. В 2021 власти Подмосковья закончили его реставрацию, поэтому сейчас там можно гулять без ограничений.

Вход на постоянную экспозицию кремля стоит 200 рублей, пенсионеры и инвалиды могут купить билет за 150 рублей, учащиеся — за 100 рублей.

Прием посетителей начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00, касса работает с 9:00 до 17:00.

Дорога из Москвы:

Добраться можно на автобусе Москва-Зарайск, который идет с автостанции «Котельники», метро «Котельники». Длительность рейса — 2,5 часа.

Автомобилем нужно ехать по Рязанскому шоссе (трасса М5) до г. Луховицы, затем повернуть направо и следовать до Зарайска. Еще можно ехать по Каширскому шоссе (трасса М4) через Ступино и Каширу.

Фото: dmitrov-reg.ru

Дмитровский кремль

Объект культурного наследия России. Ансамбль включает в себя остатки крепостного вала и рва, Елизаветинскую церковь, Успенский собор начала XVI века, Никольские ворота и несколько зданий XIX – XX веков.

Вход на территорию памятника свободный. Там можно гулять в любое время, в любой день недели.

Дорога из Москвы:

Можно доехать на электричке с Савеловского вокзала до станции «Дмитров». Время в пути — 1 ч. 20 мин — 1 ч. 40 минут. Оттуда до центра просто дойти пешком.

Доехать на автобусе можно от станции метро «Алтуфьевская».

На автомобиле нужно ехать от МКАД по Дмитровскому шоссе около 70 км.

Фото: volok-kreml.ru

Волоколамский кремль

Монументальный архитектурный ансамбль, включающий в себя Воскресенский и Никольский соборы, а так же колокольню с оградой.

Вход на территорию кремля бесплатный.

Посещение музея, выставочного зала и смотровой площадки для взрослых стоит 200 руб., для школьников, студентов и пенсионеров - 100 руб.

Дорога из Москвы:

На автобусе нужно ехать от станции метро «Тушинская», они отправляются каждые 30-40 минут. По прибытии на автовокзал можно пересесть на автобус  № 71 и доехать до остановки «Город», а можно дойти пешком — расстояние до центра всего 2 км.

На автомобиле нужно ехать по Новорижскому (M9) или Волоколамскому шоссе. Расстояние составит 100–120 км в зависимости от отправной точки. Заезжать в город стоит через Ново-Солдатскую улицу: так будет удобней.

Также с Рижского вокзала до Волоколамска и обратно следуют электрички. Прибыв на ж/д станцию, туристы пересаживаются на автобус № 5 и едут до остановки «Город». 

Фото: welcome.mosreg.ru

Можайский кремль

Здесь молился Александр I, прохаживался Иван Грозный, а рядом, по Старой Смоленской дороге к Москве ехал Наполеон.

 Вход на территорию памятника свободный.

 Дорога из Москвы:

Можно добраться на электричке от Белорусского вокзала, время в пути — около 2 часов, но если ехать на «Ласточке», это время составит всего час.

Если добираться на автобусе, то ехать нужно на № 457 от станции метро «Парк Победы» до автовокзала в Можайске. Там останется преодолеть расстояние в 2,6 километра: идите пешком или садитесь на автобусы № 23, 56, 24, 32 и езжайте к остановке «Булочная» на Московской улице. На перекрёстке поверните на ул. Переяслава-Хмельницкого, через несколько метров покажется ул. Бородинская - по ней и придете в нужное место.  

На автомобиле нужно ехать по Можайскому шоссе 110 километров.

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