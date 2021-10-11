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Как перейти с бумажной трудовой книжки на электронную

Так как переход трудовых книжек в электронный формат — совсем свежая история, то на эту тему все еще звучит много вопросов. Один из них: выбросить или хранить документ? Давайте разберемся вместе

Всем, кто только начал свой рабочий путь в 2021 году, уже не понадобились бумажные трудовые книжки. Потому что все сведения заносятся сразу в компьютер. Работникам со стажем уже выдана на руки бумажная трудовая и информация переведена в электронный вид. Но старенькую трудовую книжку, которая по-прежнему сохраняет юридическую силу, лучше сохранить. И вот почему.

Дело в том, что документы отдали, а в компьютер записали только данные о работе с 1 января 2020 года. Все, что было до этой даты, нужно подтверждать бумажной трудовой. Если все трудовые периоды не внести в электронный формат, то не исключены разночтения. То есть в компьютере будет собран далеко не весь стаж. Что делать? Ведь при нехватке трудового стажа и баллов и пенсию назначат меньше. Выход есть.

Чтобы все сведения о трудовом стаже хранились в одном месте, обратитесь в пенсионный фонд с просьбой включить в электронную трудовую книжку все периоды работы до 2020 года. Бланк заявления выдадут прямо в пенсионном фонде, останется приложить свою бумажную трудовую книжку. Чтобы перепроверить сведения о стаже с 2020 года, который уже есть в пенсионном фонде, можно запросить выписку. Правильно она называется «Выписка со сведениями персонифицированного учета». Если обнаружите ошибки, то ПФР внесет исправления (корректировки).

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