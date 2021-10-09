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Существуют ли бесплатные услуги ЖКХ, и всегда ли нужно платить коммунальщикам?

Разбираемся с тем, что уже входит в ежемесячные квитанции за ЖКУ, и за что дополнительную плату с вас взять не имеют права

Бесплатных услуг ЖКХ не бывает. Просто за что-то мы уже заплатили в коммунальных платежах, и поэтому дополнительно с нас деньги брать не имеют права. Например, утепление стен, ремонт кровли и чердака, откачка воды из подвала и многое другое уже оплачены. Причем, для каждого вида работ есть сроки. Например, на замену входных дверей подъезда, устранение неполадок с лифтом даются сутки. На ремонт разбитых окон зимой предусмотрено 24 часа, летом – 72 часа. То есть управляющая компания, которая обслуживает ваш дом, отвечает за текущий ремонт, замену изношенного оборудования и устранение аварий.

Еще нужно знать, что внутри каждой квартиры есть так называемое общедомовое оборудование, ремонт которого не потребует от вас затрат: стояки систем горячего и холодного водоснабжения, газопровод (до перекрывающего крана в квартире), приборы отопления. Например, можно бесплатно заменить батарею, если она пришла в негодность. Главное, чтобы не было запорного клапана для регулирования температуры в жилье. Модель радиатора будет недорогой, но без расходов для хозяев. Что касается стояков холодной и горячей воды в квартирах, то их обычно меняют в ходе планового или капитального ремонтов. Срок эксплуатации этих труб составляет не менее 25 лет. Сейчас чугунные стояки меняют на полипропиленовые, т.к. они не ржавеют, легкие, прочные и служат свыше 50 лет. Самостоятельно менять эти трубы нельзя. А вот кухонные плиты, сантехнику, счетчики, розетки, выключатели, кабели внутри жилого помещения, хозяева ремонтируют сами или за плату. 

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