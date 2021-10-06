Испытываете стресс? У вас ослаб иммунитет? Отправляйтесь в путешествие!
Ученые выяснили, что любые, даже краткие поездки, экскурсии, походы полезны для здоровья. Есть даже замечательное высказывание: «Путешествуйте, уходите от рутины. Это подливает масла в лампу жизни». Давайте посмотрим, чем могут помочь путешествия
1. Иммунитет. Благодаря передвижениям мы оказываемся в разных местах и наше тело начинает усиленно вырабатывать антитела, которые защищают нас от вредных микроорганизмов. Мы приспосабливаемся к новой среде и становимся крепче, выносливее. Но забывать о мыле и других средствах гигиены все же не стоит.
2. Стресс отступает. Уже на третий день отпуска к нам приходит жизнерадостный настрой. Этот эффект сохраняется еще нескольких недель после поездки. То есть дорога дарит нам счастье.
3. Мозг рад. Новая обстановка помогает сохранять остроту и четкость мышления, развивает творческие способности. В пути мы обогащаемся духовно, встречаем интересных людей, получаем знания и опыт, прилаживаемся к новым ситуациям.
4. Сердце в порядке. Общеизвестно, что путешественники реже страдают от болезней сердца.
5. Всегда в форме. Отпуск – время движения. Даже если вы все дни проведете на пляже, ходьба по песку заставит ваши мышцы работать в два раза большее привычного.
6. Особые места силы. На нашей планете много уголков, обладающих целебными свойствами: горячие источники, соленые озера, ледяные пещеры. Они помогают вернуть бодрость и омолаживают.
7. Долголетие. Путешествия продлевают нашу жизнь, помогая обрести уверенность, внутреннюю гармонию и интерес к событиям, происходящим вне дома.