Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:59

Испытываете стресс? У вас ослаб иммунитет? Отправляйтесь в путешествие!

Ученые выяснили, что любые, даже краткие поездки, экскурсии, походы полезны для здоровья. Есть даже замечательное высказывание: «Путешествуйте, уходите от рутины. Это подливает масла в лампу жизни». Давайте посмотрим, чем могут помочь путешествия

photo
Фото: @Pixabay

1. Иммунитет. Благодаря передвижениям мы оказываемся в разных местах и наше тело начинает усиленно вырабатывать антитела, которые защищают нас от вредных микроорганизмов. Мы приспосабливаемся к новой среде и становимся крепче, выносливее. Но забывать о мыле и других средствах гигиены все же не стоит.

2. Стресс отступает. Уже на третий день отпуска к нам приходит жизнерадостный настрой. Этот эффект сохраняется еще нескольких недель после поездки. То есть дорога дарит нам счастье.

3. Мозг рад. Новая обстановка помогает сохранять остроту и четкость мышления, развивает творческие способности. В пути мы обогащаемся духовно, встречаем интересных людей, получаем знания и опыт, прилаживаемся к новым ситуациям.

4. Сердце в порядке. Общеизвестно, что путешественники реже страдают от болезней сердца.

5. Всегда в форме. Отпуск – время движения. Даже если вы все дни проведете на пляже, ходьба по песку заставит ваши мышцы работать в два раза большее привычного.

6. Особые места силы. На нашей планете много уголков, обладающих целебными свойствами: горячие источники, соленые озера, ледяные пещеры. Они помогают вернуть бодрость и омолаживают.

7. Долголетие. Путешествия продлевают нашу жизнь, помогая обрести уверенность, внутреннюю гармонию и интерес к событиям, происходящим вне дома.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Здоровье 59 минут назад

Каким бытовым медицинским приборам можно доверять

Здоровье 6 часов назад

Россия приблизилась к максимуму по заболеваемости – почти 30 тысяч новых случаев в сутки

Здоровье 1 день назад

Главный научный сотрудник ВОЗ: Мир прошел 60% пандемии коронавируса

Здоровье 1 день назад

В Оренбурге считают новые смертельные жертвы суррогатного алкоголя

Здоровье 1 день назад

962 россиянина за сутки скончались вследствие заражения коронавирусом

Здоровье 1 день назад

«Вейпинговая» пневмония: Опубликованы результаты КТ-исследования новой болезни легких

Здоровье 2 дня назад

Каждый второй в мире не имеет доступа к базовой медицине

Здоровье 2 дня назад

Переоценка стресса позволяет уменьшить его уровень

Здоровье 2 дня назад

«Нельзя потушить половину пожара»: ВОЗ опубликовала ролик за равное распределение вакцин

Здоровье 3 дня назад

В России новый максимум по смертности от коронавируса за всё время пандемии

Здоровье 4 дня назад

Швеция, Финляндия и Дания запретили прививать молодежь вакциной Moderna из-за редкой побочки

Здоровье 4 дня назад

В России и в Москве резкий рост заболеваемости коронавирусом

Лайфстайл 4 дня назад

Меню долгожителей: 16 продуктов питания, которые обязательно должны быть в нашем рационе

Здоровье 4 дня назад

Исследование: Одинокие люди зарабатывают меньше денег

Здоровье 4 дня назад

Растения помогают повысить уровень счастья

Здоровье 4 дня назад

Коррупционные ноготочки: Под Уфой фельдшер внесла в медкарту "липовые" данные о вакцинации в обмен на маникюр

Здоровье 4 дня назад

В Швеции приостановили вакцинацию людей младше 30 лет препаратом Moderna из-за побочек

Здоровье 4 дня назад

В России защитят питьевую воду от примесей антибиотиков и гормонов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика