Не дали сдачу в магазине? Как вернуть свои деньги

Даже если продавец обманул вас на 100-200 рублей, есть смысл побороться за свою правоту. Ведь деньги на дороге не валяются, а если такое и случается, то по закону их все равно не присвоить (читаем на стр. 14). Итак, попытаемся отстоять свое, не обращая внимания на табличку, где написано, что сдачу нужно проверять, не отходя от прилавка.

Готовьтесь к тому, что придется потратить время и быть убедительными. Вернитесь в магазин, захватив все, что купили и не забудьте чек. Первым делом обратитесь с просьбой разобраться в ситуации и вернуть недостающую сдачу, на кассу, где вас обслужили. Бывает, что сотрудник ошибся неумышленно и уже готов вернуть деньги.

Захватите с собой сам товар и чек. Сначала обратитесь на ту кассу, где расплачивались, и объясните ситуацию. Возможно, сотрудник обсчитался случайно и готов вернуть деньги. Если кассир не идет навстречу, попросите в зал администратора или управляющего магазином. Обычно после этого начинается просмотр записей видеокамер. В зоне касс они позволяют рассмотреть, какими купюрами шел расчет и была выдана сдача.

Можно составить претензию в адрес администрации магазина. На бумаге в свободной форме опишите случившееся и обозначьте, что ждете разрешения спора и возврата денег. Обычно такое обращение делают в двух экземплярах. На вашем непременно должна быть пометка о том, что магазин принял претензию для рассмотрения. Не будет лишним изложить свою историю в книге жалоб и предложений — ответ должен поспеть в течение 5 дней. На крайний случай придется обращаться в Роспотребнадзор и ждать решения месяц.