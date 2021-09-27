Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:51

Не дали сдачу в магазине? Как вернуть свои деньги

Случалось с вами такое: расплатились на кассе, забрали покупки, пришли домой и выяснилось, что сдачу дали неверно? Кассиры ошибаются намеренно и просто от усталости. Ситуация распространенная. В любом случае справедливость можно восстановить.

photo
Фото: @Pixabay

Даже если продавец обманул вас на 100-200 рублей, есть смысл побороться за свою правоту. Ведь деньги на дороге не валяются, а если такое и случается, то по закону их все равно не присвоить (читаем на стр. 14). Итак, попытаемся отстоять свое, не обращая внимания на табличку, где написано, что сдачу нужно проверять, не отходя от прилавка.

Готовьтесь к тому, что придется потратить время и быть убедительными. Вернитесь в магазин, захватив все, что купили и не забудьте чек. Первым делом обратитесь с просьбой разобраться в ситуации и вернуть недостающую сдачу, на кассу, где вас обслужили. Бывает, что сотрудник ошибся неумышленно и уже готов вернуть деньги.

Захватите с собой сам товар и чек. Сначала обратитесь на ту кассу, где расплачивались, и объясните ситуацию. Возможно, сотрудник обсчитался случайно и готов вернуть деньги. Если кассир не идет навстречу, попросите в зал администратора или управляющего магазином. Обычно после этого начинается просмотр записей видеокамер. В зоне касс они позволяют рассмотреть, какими купюрами шел расчет и была выдана сдача.

Можно составить претензию в адрес администрации магазина. На бумаге в свободной форме опишите случившееся и обозначьте, что ждете разрешения спора и возврата денег. Обычно такое обращение делают в двух экземплярах. На вашем непременно должна быть пометка о том, что магазин принял претензию для рассмотрения. Не будет лишним изложить свою историю в книге жалоб и предложений — ответ должен поспеть в течение 5 дней. На крайний случай придется обращаться в Роспотребнадзор и ждать решения месяц. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 5 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 5 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Здоровье 1 час назад

Россия поставила уже шестой антирекорд по смертности от COVID-19 за восемь дней

Лайфстайл 3 часа назад

Деньги — в дом: как сэкономить на ремонте

Здоровье 18 часов назад

Онколог: Химиотерапия при раке груди перестала быть правилом и догмой

Здоровье 21 час назад

Петербуржцы смогут отслеживать передвижение вызванной скорой по интерактивной карте

Здоровье 22 часа назад

Собянин обещает бесплатные экспресс-тесты на ковид в МФЦ и торговых центрах

Здоровье 1 день назад

Мурашко заявил о 60% привитых среди российских пенсионеров

Психология 2 дня назад

Проверь свой IQ. Тест № 8

Рецепты 2 дня назад

Осень на завтрак

Здоровье 2 дня назад

Мурашко анонсировал признание вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Здоровье 3 дня назад

За минувшие сутки в России выявили более 25 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Рецепты 3 дня назад

Перцы в белом вине и капуста в зеленом соусе

Здоровье 4 дня назад

В России четвертый подряд рекорд по смертности и рост заражений

Здоровье 4 дня назад

Цены на лекарства в России выросли на 35% менее чем за три года

Здоровье 5 дней назад

Вакцины-иностранки: Астразенека, Пфайзер, Модерна. Какую выбрать?

Здоровье 5 дней назад

Путин заявил, что целый день провел с человеком, инфицированным ковидом, но не заболел

Здоровье 6 дней назад

Москва переняла белгородский опыт – медикам начнут доплачивать за привитых

Здоровье 6 дней назад

Дуров пояснил, что телеграм-канал антипрививочников удалили из-за угроз в адрес врачей

Здоровье 1 неделю назад

Володин сообщил о своей ревакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика