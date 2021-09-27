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Деньги — в дом: как сэкономить на ремонте

Sobesednik.ru собрал семь советов, как сделать бюджетный ремонт

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Фото: @Pixabay
  1. Обои сегодня дорогие, но есть варианты под покраску, которые можно перекрашивать не один раз. А из-за фактурного рисунка рулонов, не нужно идеально выравнивать стены.
  2. Отчасти из-за дороговизны в моду вошла так называемая акцентная стена, когда обоями оклеивается всего одна из четырех стен, остальные красят. А если стены кирпичные, то просто покрывают матовым лаком.
  3. Решили выложить стену плиткой? Облицовывайте только те участки, где попадают брызги, остальное под влагостойкую краску или панно из зеркал. Также можно скомбинировать остатки плитки, цена на такой товар всегда ниже. А вот заменять плитку на вредные ПВХ-панели не стоит, да и под ними может завестись грибок.
  4. Возводите стены на даче? Дерево по баснословным ценам заменит цементно-стружечная плита (ЦСП). Она выпускается листами и не боится влаги. Есть еще один интересный бюджетный материал — стекломагнезитовый лист (СМЛ), состоящий из смеси стружек, стекла и магнезита. Форму держит хорошо и вода ему не страшна. Из серии недорогих остаются шлакоблок и арболит — дома из них теплые зимой и прохладные летом.
  5. Мечтаете об отделке камнем? Для декора небольших участков можно попробовать насобирать самим вдоль рек и озер. Есть вариант заменить имитацией из бетонных смесей, штукатурки или плиточного клея — отлить можно самостоятельно.
  6. Нужно накрыть крышу? Подорожавшую металлическую кровлю отлично заменит битумная гибкая черепица и ондулин.
  7. Прокладываете дорожки? При бетонировании используйте камни, кирпичный бой, спилы деревьев. Обойдется дешевле. Нужна парковка под авто на даче? Экономнее мостить две широких колеи и ближе к заезду. Еще совет автомобилистам: гараж легко заменяется навесом из шифера или поликарбоната.
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