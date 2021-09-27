Деньги — в дом: как сэкономить на ремонте
Sobesednik.ru собрал семь советов, как сделать бюджетный ремонт
- Обои сегодня дорогие, но есть варианты под покраску, которые можно перекрашивать не один раз. А из-за фактурного рисунка рулонов, не нужно идеально выравнивать стены.
- Отчасти из-за дороговизны в моду вошла так называемая акцентная стена, когда обоями оклеивается всего одна из четырех стен, остальные красят. А если стены кирпичные, то просто покрывают матовым лаком.
- Решили выложить стену плиткой? Облицовывайте только те участки, где попадают брызги, остальное — под влагостойкую краску или панно из зеркал. Также можно скомбинировать остатки плитки, цена на такой товар всегда ниже. А вот заменять плитку на вредные ПВХ-панели не стоит, да и под ними может завестись грибок.
- Возводите стены на даче? Дерево по баснословным ценам заменит цементно-стружечная плита (ЦСП). Она выпускается листами и не боится влаги. Есть еще один интересный бюджетный материал — стекломагнезитовый лист (СМЛ), состоящий из смеси стружек, стекла и магнезита. Форму держит хорошо и вода ему не страшна. Из серии недорогих остаются шлакоблок и арболит — дома из них теплые зимой и прохладные летом.
- Мечтаете об отделке камнем? Для декора небольших участков можно попробовать насобирать самим вдоль рек и озер. Есть вариант заменить имитацией из бетонных смесей, штукатурки или плиточного клея — отлить можно самостоятельно.
- Нужно накрыть крышу? Подорожавшую металлическую кровлю отлично заменит битумная гибкая черепица и ондулин.
- Прокладываете дорожки? При бетонировании используйте камни, кирпичный бой, спилы деревьев. Обойдется дешевле. Нужна парковка под авто на даче? Экономнее мостить две широких колеи и ближе к заезду. Еще совет автомобилистам: гараж легко заменяется навесом из шифера или поликарбоната.