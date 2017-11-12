Родные Задорнова попросили о закрытом прощании с сатириком в Москве

Прощание с артистом Михаилом Задорновым пройдет в закрытом режиме в ритуальном зале морга больницы «МЕДСИ» в столице.

Как сообщает ТАСС, родственники скончавшегося 10 ноября сатирика Михаила Задорнова настояли на том, чтобы прощание с артистом прошло лишь для его близких и друзей.

По информации агентства, в ритуальный зал клинической больницы «МЕДСИ» в Москве, где проходит церемония прощания, не пускают никого кроме родных артиста.

Сами близкие также обратились ко всем желающим проститься с Михаилом Задорновым на его личной станице в соцсети «ВКонтакте» с просьбой не создавать шумихи вокруг его похорон.

«Вы все знаете об ироничном отношении Михаила к публичности. Он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства. Просим проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти», — написали родные сатирика.

Напомним, о кончине сатирика Михаила Задорнова, долгое время боровшегося с онкологией, стало известно 10 ноября 2017 года.