День в истории с Борисом Бурдой. Где кончается компетентность

Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru о Лоуренсе Джонстоне Питере, родившемся в этот день 90 лет назад.

16 сентября 1919 года родился Лоуренс Джонстон Питер – еще один из тех великих канадцев, вроде Артура Хейли и Киану Ривза, из-за которых канадцы злятся на весь мир, потому что все считают их американцами и с Канадой не связывают.

Правда, свой знаменитый «принцип Питера», прославивший его, Лоуренс Питер сформулировал действительно в Калифорнии – ну и что? Этот принцип всеобщ и очень прост: если человек хорошо работает – его повышают, пока он не займет такую должность, на которой он не справляется. Там он будет работать плохо, и его больше не повысят, но и понижать не станут. Вот он и застревает на уровне своей некомпетентности, где и вредит по мере сил, а все дела от этого начинают идти вкривь и вкось, и таких все больше и больше – просто, убедительно и совершенно нечем опровергнуть! Лоуренс Питер уверен: именно поэтому в книжных магазинах книги для детей выставляют на верхних полках, а книги для беременных – у самой земли; медсестры будят уснувших больных, потому что им пора принять снотворное; изобретенные французами аккурат перед Франко-прусской войной пулеметы не сыграли в войне ни малейшей роли, так как для сохранения секретности французских солдат не научили, как из них стрелять. А в штате Оклахома закон требует, чтобы участники ДТП со смертельным исходом сообщили пострадавшим свое имя и адрес. Похоже, что «принцип Питера» и сейчас прекрасно работает…

Борис Бурда // Фото: из личного архива

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