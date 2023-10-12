На книжную ярмарку натравили овчарок

Такой вот печальный символизм русской культурной жизни – полиция с овчарками обыскивают книжные ряды.

Как работает цензура

В прошлом декабре «Нонфик» проходил в удручающем настроении из-за скандальных запретов авторов, книг и издательств. Сейчас в индустрии все уже адаптировались, тертые калачи блестяще освоили навык подавать сигналы одним глазом. Не можем прямо говорить о том, что происходит здесь и сейчас в России, то вот вам про «Предателя в Северной Корее», «Папа Диктатор» в комиксах, исследования про тайную политику Хрущева и про конец режимов Франко, Салазара и «черных полковников». По-прежнему на пике популярности книги про нацистский режим в Германии, рефлексии внуков военных преступников («Мой дед расстрелял бы меня» Дженнифер Тиге). Individuum не успел к ярмарке напечатать свою горячую новинку – «Волчье время. Германия и немцы: 1945–1955» Харальда Йенера. Зато к книжному релизу подготовили ретроспективу «Уроки немецкого» совместно с Третьяковкой, где с 8 по 10 декабря покажут три редких фильма о послевоенной жизни в Германии.

Как и в прошлые наши репортажи с ярмарки, мы продолжаем фиксировать, как цензура отражается на главном книжном событии года. Итак, попрежнему за бортом остался No Kidding. Издательству Ивана Лимбаха запретили презентовать книгу драматурга и публициста Александра Гельмана, отца Марата Гельмана*. Иноагентов в свет софитов книжники предусмотрительно не брали, хотя в дискуссиях грешным делом упоминали. Борису Гребенщикову* даже посвятили отдельное мероприятие. Забавно, что на официальном сайте Non/fiction в описании презентации книги Александра Кушнира «Аквариум: Геометрия хаоса», посвященной 50-летию группы, обошлись без БГ*.

В свете недавнего признания ЛГБТ** экстремистским движением в книжном мире царит растерянность. Издательства уже научились выпускать книги без пропаганды нетрадиционных отношений, вычищать и купировать скользкие места. «Теперь, видимо, лавочка закроется. Если получится, то мы просто распродадим уже вышедшие тиражи, а новые печатать не будем», – в кулуарной беседе рассказал «Собеседнику» один из представителей индустрии, пожелавший остаться анонимом.

Шахназаров вместо Прилепина

Non/fiction пока не превратился в «Песню года», которая проходила в эти дни на арене «Мегаспорт». Организаторы нашли баланс, который всех устраивает. За скрепы отвечают участники патриотической программы: «голос Донецка» Анна Ревякина, Олег Рой, Карен Шахназаров, Сергей Лукьяненко и Александр Пелевин. В этот раз обошлось без Прилепина и Симоньян – и на том спасибо. А вайб прежнего «Нонфика» создают Ирина Прохорова, Николай Эппле, автор нашумевшего «Неудобного прошлого», Ева Меркачева и другие.

ТОП-10 КНИГ «Нонфика»

• «Последние дни Сталина» Джошуа Рубинштейна

• «Кафе на вулкане. Культурная жизнь Берлина между двумя войнами» Франсиско Усканга Майнеке

• «Волчье время. Германия и немцы: 1945–1955» Харальда Йенера

• «Мой дед расстрелял бы меня» Дженнифер Тиге

• «Свидетели войны. Жизнь детей при нацистах» Николаса Старгардта

• «Дети войны» Влады Медведниковой

• «Зачем мир воюет» Кристофера Блаттмана

• «961 час в Бейруте» Рёко Секигути

• «Катастрофа Московского царства» Сергея Шокарева

• «Дневник отчаявшегося» Фридриха Рек-Маллечевена

На ярмарку давно анонсировался приезд именитых писателей: Иэна Макьюэна, Лю Цысиня, Дины Рубиной – но, увы, не сподобились. Презентации их новинок прошли без участия авторов. Зато через зум представила свою книгу «961 час в Бейруте» японская писательница Рёко Секигути, которая рассказала о своей поездке в Ливан в 2018-м.

Среди наших востребованных звезд – Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Леонид Юзефович, Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Шамиль Идиатуллин, Юрий Рост, Юрий Норштейн, Зельфира Трегулова, Аня Герасимова (Умка) и др. В пятницу я пришла послушать талантливую дебютантку Надю Алексееву, у которой в «Редакции Елены Шубиной» вышел роман «Полунощница» про Валаам, а рядом выстроилась огромная очередь за автографом Александра Васильева. Уже по самому названию его новой книги воспоминаний «Сокровища кочевника» понятно, что известный телеведущий и историк моды не считает себя эмигрантом или «уехавшим», просто живет на две страны, как гражданин мира.

Издатель Георгий Урушадзе – о «Наследии» Сорокина:

– Этот текст, как трехглавый дракон, злой и жестокий. В нем отразилась злость автора на происходящее. Любой, кто собирается читать эту книгу, пусть будет готов к жести. В начале романа по команде «Кувалда» казнят пленника, привязанного к столбу, Транссибирский экспресс топят человеческими телами, отрубают конечности лазером. Сорокин пишет как бы альтернативную историю, но в то же время она безальтернативная. Удел и своего рода проклятие этой территории – издевательство над слабыми, отстаивание права силы и жестокая борьба видов, кланов, родов, войск, башен между собой. Собственно, автор и утверждает, что ничего не поменяется, всегда будет то же самое. Это и антиутопия, и памфлет, и пелевинский очередной сон Веры Павловны – та реальность, которая вполне может нас и догнать. Я не знаю, будет ли запрещен этот роман. Цензура непредсказуема. В нынешней России могут запретить даже «Колобка», потому что он уходит от старших по званию и проявляет излишнюю самостоятельность.

Все четыре дня на ярмарке многолюдно. Для книжного шопинга заядлые книгоманы пришли с чемоданами на колесиках. К стендам многих издательств не протолкнуться. Передо мной парень-релокант закупается на год вперед, чтобы было что почитать на русском за границей. Из того, что разрешено, все еще есть где разгуляться. Жаль только, что это пространство все сужается и сужается.

*Власти РФ считают иноагентом.

**ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.