Татьяна Веденеева: В нашей «Тетке» большой мужской потенциал

В 1970-х по этому произведению режиссер Титов снял комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!», где роль воспитанницы донны Розы сыграла Татьяна Веденеева. В этом спектакле она вышла в роли уже самой донны Люции – именно так зовут героиню в пьесе. «Собеседник» поговорил с актрисой.

– Татьяна, зрители наверняка будут сравнивать ваш спектакль и тот знаменитый фильм...

– Фильм был снят по мотивам пьесы, а наш спектакль поставлен именно по самой пьесе. Поэтому отличие все-таки есть. Вообще, по этому произведению во всем мире поставлено большое количество спектаклей, и везде свои варианты, вплоть до того, что сюжет из викторианской эпохи переносят в современность. Потому что тема любви – вечная во все времена. Каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда мы чувствовали себя неуверенно, совершали ошибки и не принимали правильные решения в своей жизни. Вспоминаю, когда училась в ГИТИСе, мой сокурсник набрался смелости и прямо на улице встал на колени и признался мне в любви. Я не ответила ему взаимностью, но зауважала, что он решился на такой поступок. А ведь многие не решаются. Помните: «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает» – это действительно так. Любить и быть любимым – это и есть счастье, о котором все мечтают, но часто не решаются сделать шаг ему навстречу. Наш худрук, режиссер Дмитрий Астрахан, и решил именно эту идею вытянуть из пьесы, а не поставить чистую комедию, чтобы все только похохотали.

– По сравнению с другими роль донны все-таки не комическая...

– Абсолютно. В фильме в исполнении Тамары Носовой эта роль и моя воспитанница Элла запомнились, потому что они были единственные нормальные женщины, которые пришли и увидели этот сумасшедший дом. И в нашем спектакле я не старалась сделать какую-то комическую тетку.

– Вы же много ездите по миру. Юмор в разных странах отличается?

– Конечно. Ну вот в Японии, где я когда-то год работала на телевидении, если скажешь слово «жопа», уже смеются. А в нашей стране, чтобы засмеялись, что-то нужно к этому слову добавить, придать смысл. Вообще, чтобы нам оценить, например, английский юмор, который есть в пьесе Брэндона, очень важен перевод. Мне кажется, в нашем спектакле это получилось.

– Сегодня на фоне государственной борьбы с пропагандой ЛГБТ некоторые могут обвинить постановку, где мужчина переодевается в женщину, в чем-то подобном...

– Это совершенно разные вещи. Да, он переодевается, но от этого герой не становится женщиной. Кстати, актер Иван Мамонов, исполняющий в нашем спектакле эту роль, не старается играть женщину. Даже голос не менял, как, например, в фильме это мастерски делал Калягин. В нашей «Тетке» остался большой мужской потенциал.