Шагин против Хлывнюка: бывшие друзья ушли на культурный фронт

Конфликт России с Украиной, который длится уже долгие годы, рассорил многих людей. Многие близкие друзья теперь не общаются. Российский артист Антон Шагин и украинский музыкант, солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк – один из самых ярких примеров раскола человеческих отношений. Трещина пошла еще с крымских событий. Сегодня оба популярных артиста тем более по разные стороны баррикады.

«Я испытываю презрение и брезгливость»

До 2014 года, когда произошло присоединение Крыма к России, группа «Бумбокс» во главе с Хлывнюком активно гастролировала по России. И была очень популярна (помните «Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое...»?). В этот период Андрей и познакомился с артистом Театра Ленком Антоном Шагиным. Как признавался Антон, они близко сдружились.

– У нас был такой коннект! Мы много гуляли по Киеву, пили пиво, читали друг другу стихи. Я к нему прилетал на концерты в разные города и за границу, и в саму Украину, и в Москве бывал на его выступлениях, – рассказал Шагин в интервью Вячеславу Манучарову в его авторской программе на канале YouTube «Эмпатия Манучи».

Но после крымской истории украинский музыкант так был возмущен, что принял решение больше не приезжать с выступлениями в Россию, и отказался исполнять русскоязычные песни. А в это же время Антон Шагин публично высказался в поддержку этой операции и признался, что гордится президентом Владимиром Путиным, как тот совершил это. Не всем коллегам тогда понравился поступок Шагина.

– Помню, встретил в гардеробе Школы-студии МХАТ актрису и педагога Аллу Покровскую. Она спросила: «Ты что, за Путина?!» Отвечаю: «А вы нет?» – «Упаси бог!» И чуть ли не осиновый кол воткнула мне в грудь, – вспоминает Антон.

Тем не менее Шагин и Хлывнюк продолжали общаться. В том же 2014-м вместе с другими известными людьми Андрей поучаствовал в записи диска стихов Шагина. Но очевидно, что все шло к разрыву дружбы, отношения стали натянутыми. Если до присоединения Крыма Хлывнюк не увлекался политикой, то после... Например, в 2015 году в Англии музыкант публично рассказывал о политических заключенных в России. Призывал обратить на это внимание мировую общественность.

– После того как в 2017 году Владимир Владимирович мне вручил премию для молодых деятелей культуры, об этом узнал мой близкий на тот момент товарищ из Киева (Андрей Хлывнюк) и написал мне: «Что происходит?» Я ответил: «А в чем проблема, брат?» А он: «Как мне теперь общаться с товарищами здесь, на Украине?! У нас же с тобой столько совместных фотографий в фейсбуке*?!» – рассказывает Шагин. – Хлывнюк окончательно разорвал отношения. Я, конечно, переживал, я искренне любил и люблю этого человека... Тогда он от меня отписался (в социальных сетях), а я от него – нет. Еще сохранял огонек, что, может, в нем проснется здравомыслие. Но тщетно. Он уже отправлял со своих концертов деньги на поддержку различных формирований, в нашей стране незаконных. Я понимал, что мы с каждой минутой становимся все дальше и дальше.

Сейчас Антон не жалеет, что прекратились отношения с другом, потому что считает, что Хлывнюк уже не поменяется.

Сам украинский музыкант публично никогда не упоминал Шагина, если только высказывался в целом, не называя фамилий. Например, в июне прошлого года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону** он сказал:

– К этим своим бывшим российским коллегам я испытываю презрение и брезгливость. Им нет оправдания! У них нет срока давности преступления! Этих людей для меня больше не существует!

Артисты на фронте

Российские актеры предпочитают если и ездить в места боевых действий, то только «в гости». Мало кто отправился добровольцем в зону СВО. К таковым относятся артисты Павел Устинов и Георгий Тесля-Герасимов. Еще один актер – Александр Килин, снимавшийся в «Реальных пацанах» и в эпизодах фильма «Географ глобус пропил» – ушел на фронт из мест не столь отдаленных (мотал 18-летний срок за изнасилование и убийство). На Украине в окопы идут даже популярные деятели культуры. Например, известные в нашей стране уроженцы Украины 45-летний Анатолий Пашинин или 61-летний Алексей Горбунов. А в августе этого года на фронте погиб 35-летний актер Алексей Хильский (зритель тоже помнит его по сериалам).

Вместо Шагина – Pink Floyd

В марте 2022 года Андрей Хлывнюк записал видео, в котором на безлюдной улице Киева спел на украинском языке народную песню «Красная калина» («Ой у лузі червона калина»). Когда музыкант лежал в больнице после ранения, к нему обратился гитарист легендарной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор и попросил разрешения использовать эту запись. В результате получился ремикс песни, обработанной музыкантами Pink Floyd. Вскоре после этого в России стали блокировать «Червону калину», а Госсовет Крыма требовал признать ее экстремистской. На полуострове периодически задерживали и арестовывали тех, кто ее исполняет.

«Сожми приклад, наведи прицел, в упор посмотри другому»

В конце февраля 2022 года Антон Шагин, снова поддержавший действия наших властей, удалил свои аккаунты в Instagram* и в Facebook*. Поскольку посчитал, что компания Meta*, кому принадлежат эти соцсети, занимается пропагандой русофобии. Артист стал приезжать с гуманитарной помощью в зоны СВО и посвящать бойцам стихи. Например:

Сожми приклад,

наведи прицел,

В упор посмотри другому,

А после, если ты

будешь цел,

Скорей направляйся

к дому;

Сними натруженное

пальто

И молча ложись в кровать;

Теперь ты точно знаешь,

за что

Стоит переживать.

Сам в окопы артист, как и многие его российские коллеги, не пошел. Но добровольцем в зону СВО отправился брат Антона.

– Шагин – это боль моя, потому что я считаю его гениальным актером, – прокомментировал в своем видеоблоге писатель и журналист Дмитрий Быков**. – Он мне неоднократно звонил, читал свои стихи. Стихи у него абсолютно неграмотные, в смысле лишенные гладкости формы. Но талантливые по ассоциативному потоку. Вообще, он очень талантливый, разнообразный человек. Что я точно знаю про Шагина: его сегодняшний приход в патриотический лагерь – это временное явление. Его будет метать по жизни очень широко, он будет носить разные взгляды, не потому что он конъюнктурщик, а потому что в нем присутствует счастливая способность перерастать себя, брать на себя новые функции. Он будет очень меняться, меняться будет его амплуа, его актерский темперамент, но он далеко еще не достиг пика, середины земного странствия, он далеко еще не сказал своего главного слова.

А Хлывнюк в 2022 году сначала отправился патрульным киевской полиции, а затем уехал на фронт.

– Вопрос о выборе не стоял. Я взрослый мужчина, мне уже за сорок. Есть люди, которым нужна моя помощь, потому что они оказались под огнем, – прокомментировал свой поступок в августе этого года в интервью программе HARDtalk на британском канале BBC музыкант. – Дело не в том, что ты кого-то осуждаешь или тебя, дело в том, что ты просыпаешься каждый день и смотришь в зеркало. Там некого осуждать, кроме как самого себя, ты сам себе судья. Ты не сможешь ответить своим детям на вопрос: «Что ты сделал, когда все это случилось?» А они обязательно спросят, когда вырастут...

Сегодня между гастролями в Европе Хлывнюк служит на южном фронте оператором боевых беспилотников. В прошлом году получил ранение, перенес операцию – осколок мины попал в лицо. В отличие от своего бывшего друга, не сочиняет стихи о войне или победе и не выступает с песнями на фронте, потому что считает «это уже не искусство, а конъюнктура».

А Шагин продолжает играть в театре, сниматься в кино, осуждать тех, кто уехал за границу, и гордиться президентом.

– Ни в одной стране нет такой демократии и свободы слова, как в России, – считает актер. – Либерасты имеют больше привилегий, они зажимают тех, кто поддерживает действия российских властей.

*Принадлежит компании Meta, которую власти РФ считают экстремистской.

**Власти РФ считают иноагентом.