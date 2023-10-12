Послали человека

Сразу два скандальных недоразумения случилось на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Оба связаны с известными персоналиями в российском кино – киноведом Антоном Долиным* и режиссером Гарри Бардиным. И со стремлением отменять российскую культуру в России.

Долин*: Совершен подлог

Нынешняя история началась с того, что в социальных сетях возмутились коллеги киноведа Антона Долина*: дескать, авторство его первой режиссерской документальной работы «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов», которую показали на фестивале, присвоили себе другие. Например, в титрах автором идеи и художественным руководителем значится Алексей Герман-младший. Узнав об этом, Долин*, ныне живущий за границей, поведал о своем участии в проекте:

– На «Ленфильме» нашли некоторое количество старых VHS-кассет со съемками бэкстейжа «Трудно быть богом», материал оцифровали и предложили мне, чтобы из этого что-то сделать в память об Алексее Юрьевиче Германе. Я и придумал – нечто большее, чем «фильм о фильме», подобие портрета режиссера через призму его последней работы. Название мое. Концепция моя. Вся структура моя. Сценарий мой. Монтаж, скрупулезно расписанный по таймкодам, мой. Подбор интервьюируемых мой. Интервью брал я. Выбирал из них фрагменты для фильма тоже я. Закадровую музыку нашел и подобрал я. У меня было два соавтора по творческой части – оператор Эдгар Дубровский и художник-постановщик Лена Окопная, оба действовали под моим руководством.

Долин* рассказывает, что изначально закадровый текст читал тоже он, но потом картину переозвучили, теперь там голос Германа-младшего. Киновед предполагает, что его имя убрали из титров из-за того, что на финальном этапе работы над проектом, который изначально был независимым от государства, пришлось попросить денег у Министерства культуры России. А значит, упоминание иноагента не может как-либо звучать в фильме.

Участники конфликта неохотно комментируют ситуацию в интервью, но в интернете баталии разгорелись нешуточные: выяснилось, что организаторы фестиваля показывали его кураторам документ, в котором Антон* просит убрать его имя из титров. На что Долин* тут же заявил, что был совершен подлог и никакой подобной бумаги он не подписывал.

– Я обнародую свою позицию позже, пока без комментариев, – ответил «Собеседнику» Алексей Герман-младший, которого скандал застал в Токио. – Я просто не следил за истерией детально, но скажу одно: потом многим, кто обливает меня грязью вообще без повода и оснований, придется пересмотреть многое.

Бардин: Дали Ваньке отпуск, а потом отменили

Совсем уж некрасиво получилось с отменой режиссера Гарри Бардина, которому собирались вручить почетный приз «За вклад в российское кино». Купили ему билет на поезд Москва – Санкт-Петербург, но перед выездом поездку отменили. Говорят, узнав об этом, Бардин переиначил название фестиваля: «Послание человека». «Вы меня послали, и я вправе послать вас по тому же адресу», – приводят в соцсетях его слова.

– Получилось, как в пьесе Погодина «Человек с ружьем»: дали Ваньке отпуск, а потом отменили, – делится с нами Гарри Яковлевич. – Причин отмены моего приезда мне не объяснили. А сам я по этому поводу и думать не хочу.

– Может, это связано как-то с вашей общественной позицией, когда вы, мягко говоря, не всегда поддерживаете действия российской власти?

– Может быть, я не исключаю. Возможно, был звонок сверху, а может быть, это была инициатива самого президента фестиваля Алексея Учителя. Не знаю, играть в конспирологию я не люблю. Но был такой факт, а дополнительных сведений у меня нет.

На первый взгляд со стороны организаторов такой ход выглядит странным: разве изначально они не знали, кого хотят отметить? Фестиваль, проходящий при государственной поддержке, пытался наградить человека, который еще в 2014 году осудил политику российских властей в Крыму. Но не исключено, что скандал с Гарри Бардиным связан с тем, что люди, встроенные в систему, все еще пытаются вернуть в российскую повестку тех, кого в последние годы притесняют из-за политических взглядов. В мире искусства таких, как мы знаем, немало.

К сожалению, узнать мнение у президента фестиваля Алексея Учителя нам не удалось.

кстати

Битва «за доброту»

Скандалы на форуме «Послание к человеку» бывали и раньше и, как правило, были связаны со свободной дискуссией. Например, проверяли на коррупцию президента фестиваля Алексея Учителя, которого подозревали в присвоении выделенных бюджетных денег. Критиковали названия некоторых номинаций – в частности «за раскрытие судьбы человека», «за доброту». Иногда между собой публично ругались члены жюри, по восемь часов выбиравшие победителей (вспомним хотя бы 2002 год, когда французская короткометражка «Балибало», в которой убивают бойскаутов, получила специальный приз).

* Власти РФ считают иноагентом.