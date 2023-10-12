«Иисуса Христа» обвиняли в антисемитизме

Английская рок-опера в советской обработке и сегодня пользуется успехом, по-прежнему вызывая гнев некоторых «праведников».

«Зачем пропагандируете буржуазное искусство?»

Претензии христиан к рок-опере Эндрю Уэббера и Тима Райса начались сразу же после ее появления на американской сцене в 1971 году. Религиозные фанатики обвиняли авторов в антисемитизме, были возмущены тем, что Иисус показан как некий умалишенный, который не понимает, за что его казнят. Предательство Иуды чуть ли не оправдывают тем, что он пытался спасти народ от бунта. А Понтий Пилат, получается, не имеет никакого отношения к гибели Христа: мол, «во всем виновата толпа»! Да и вообще, «суперзвезда» – это понятие из шоу-бизнеса, никак не библейское. К тому же Христос изображен чуть ли не гастролером, который, выступая перед людьми, исполняет свои «хиты».

В 1972 году театральный режиссер, тогда руководитель Московского ТЮЗа Павел Хомский побывал в Америке в составе делегации деятелей советской культуры. На Бродвее он увидел эту постановку и купил пластинку с записью рок-оперы. Приехав в Москву, режиссер в своем театре, а затем по просьбам коллег и в других стал выступать с рассказом об увиденном, прокручивая винил. После трех таких встреч Хомского вызвали в КГБ, где пожурили: дескать, «зачем пропагандируете буржуазное искусство?» Конечно, тогда и речи не могло быть, чтобы поставить «Иисуса» в Советском Союзе. Только в 1990 году, будучи уже руководителем Театра имени Моссовета, Павлу Осиповичу удалось осуществить задуманное.

– Впервые пленку с записью этой рок-оперы мне дал послушать Андрей Макаревич*, – вспоминал автор русского перевода Ярослав Кеслер. – Мы с ним целую ночь сидели и слушали текст. Нас это просто заворожило, а осенью того же года я перевел на русский язык основные арии, и мы успели в 1972-м с Малежиком и группой «Мозаика» их попеть в концертном варианте. Потом я свой перевод расширил, но всё довольно быстро прикрыли, инкриминировав мне религиозную пропаганду. Но тем не менее я периодически к этому возвращался.

Русскоязычную версию рок-оперы Ярослава Кеслера Хомскому показал заведующий музыкальной частью Театра имени Моссовета Александр Чевский.

– В те времена, когда наша страна переживала, мягко говоря, не самый лучший период, поставить такой спектакль было сложно, – вспоминает Александр Иванович. – И дело не в цензуре – мы столкнулись с другими трудностями. Прежде всего нашу задумку не поддержали старожилы театра, такие как Марков, Терехова, Пшенная, Жженов, Шапошникова. Они считали, что подобное не должно идти на сцене, на которую когда-то выходили великие Раневская, Орлова, Плятт, Марецкая... Было очень много насмешек и скепсиса в адрес будущего спектакля, но Хомский все вытерпел. И ведь поначалу ставили спектакль на малой сцене театра. Это уже потом, когда мы поняли, что из этого вырастает нечто масштабное, перенесли постановку на большую сцену.

– Так получилось, что перед тем, как сыграть объявленный спектакль, его давали три раза без афиши, – вспоминал Кеслер. – Несмотря на это, был жуткий ажиотаж. Прием был замечательный, отдача грандиозная! Аплодисменты раздавались до того, как артист начинал что-то делать, – это элемент ожидания, сопричастности. Эта премьера осталась у меня в памяти как яркая Вифлеемская звезда.

Перед каждым выходом на сцену прошу помощи у Всевышнего.

«На безрыбье и наш спектакль – Бродвей!»

Репетировал главную роль Иисуса актер Валерий Сторожик, но за два месяца до премьеры отказался от роли. Как он сам объяснил: понял, что у него не получается. Позже Сторожик все-таки сыграет Христа, а тогда на эту роль режиссер пригласил артиста Театра на Таганке Олега Казанчеева (возможно, кто-то его вспомнит по фильмам «Мы из джаза» и «Ученик лекаря»). Чтобы лучше почувствовать материал, артист отправился в Иерусалим, по местам Христа. Как потом Олег признавался, сомнения, стоит ли играть этого библейского героя, его не покидали и во время репетиций, и уже тогда, когда он играл роль.

– Я со временем стал понимать, какой совершил грех, – рассказывал актер. – Да, зрители меня хвалили, часто после спектакля дарили святую воду, иконки. А близкие друзья говорили: «Одумайся!» В какой-то момент я заметил, что после того, как я стал играть Христа, в моей жизни все поменялось не в самую лучшую сторону, начались болезни. В результате ушел из спектакля.

– Перед тем как начать работать в этой постановке, я получила благословение у своего батюшки, – делится с нами первая исполнительница роли Марии Магдалины актриса Ирина Климова, которая выходит в этой роли до сих пор. – На тот момент никто в нашей стране не знал, как делать мюзикл. Было непонятно, как петь, при этом ходить, играть. Как органично входить в эти арии, как сочетать музыку и драматическую игру?! И вот методом проб и ошибок через девять месяцев мы родили это уже бессмертное произведение. Этот спектакль в нашем театре – долгожитель из всех постановок, как в прошлом, так и в настоящем. Конечно, феномен прежде всего в теме, она вечная, но еще и в прекрасной музыке, которая не надоедает, ее можно слушать бесконечно.

Еще один актер из первого состава играет по сей день – Валерий Яременко в роли Иуды. В свое время он тоже сомневался, стоит ли соглашаться на подобное, но не по религиозным причинам.

– Раньше, когда у нас почти не было на сцене рок-опер, я говорил: «На безрыбье и наш спектакль – Бродвей!» – смеется в разговоре с «Собеседником» Валерий. – Да, начиная работать в этой постановке, мне было страшно: смогу ли я?! Ведь есть столько актеров, которые могли бы спеть лучше. Я даже просил режиссера дать мне другую роль – Ирода, там вокально было бы легче. Но Хомский настоял на своем, и я ему за это благодарен. Конечно, с годами мой Иуда изменился – он стал спокойным. Понимаете, суставы уже не те, не прыгаю, как раньше, с высоты трех метров, от кульбитов отказался. Но по-прежнему играю этот спектакль с удовольствием и перед каждым выходом на сцену прошу помощи у Всевышнего.

Тогда режиссер Хомский пошел на эксперимент: набрал в пластическую группу молодых людей, что называется, с улицы. Люди приходили на кастинг по объявлению. Постановка в Театре Моссовета несколько отличается от знаменитой бродвейской. Например, увеличили роль апостола Симона Зилота, вставили дуэт Марии и Христа и еще одну арию Магдалины. Все это на музыку того же Уэббера, взятую из других его произведений. За всю историю спектакля сменилось тринадцать Иисусов, шесть Иуд, восемь Марий Магдалин и пять Понтиев Пилатов.

Нападок религиозных фанатиков именно на этот спектакль Театра Моссовета никто не припомнит. А вот с другими постановками скандалы случались. Например, в 2012 году был отменен спектакль «Иисус Христос – суперзвезда» питерского театра «Рок-опера» в Ростове-на-Дону. Случилось это из-за письма некой группы православных. В 2016 году общественное движение «Семья, любовь, Отечество» призвало запретить показ «кощунственной рок-оперы» в Омске. И запретили. Тогда Владимир Путин в разговоре с министром культуры Мединским высказался, что оскорбление чувств верующих – «это очень тонкая вещь, очень тонкая грань». Но сегодня в пресс-службе РПЦ нас заверили, что никаких претензий и вопросов к рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда» у них не было и нет.

* Власти РФ считают иноагентом.