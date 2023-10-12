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Газманов против засевших в кустах

Главный «есаул» российской эстрады Олег Газманов готовится отметить на сцене 55-летие своей творческой деятельности. Ее отсчет музыкант ведет с 17 лет, когда концертами официально заработал первые деньги.

Газманов
Фото: «РУССКИЙ ВЗГЛЯД»

В нынешние времена фамилия Газманова ассоциируется в первую очередь с Z-пропагандой в музыке. Или с «духоподъемными песнями», как называет певец эту часть своего репертуара. Поэтому на пресс-конференции, посвященной предстоящему юбилею, чрезвычайно много говорили о патриотизме, национальной идее и подобных вещах.

– Духоподъемных песен, с которыми можно и на фронт пойти, и детей воспитывать, их сейчас, к сожалению, мало. Хотя все уже понимают, что потребность в таких песнях есть. Но искренней, именно искренней заинтересованности поэтов, композиторов, артистов и особенно радиостанций и телевидения я пока не вижу, – сказал юбиляр.

«Собеседник» поинтересовался у Олега Газманова, почему так происходит.

– Почему эти песни не показывают по телевизору и не крутят на радиостанциях – это не ко мне вопрос. Это наш общий вопрос. На радиостанциях говорят, что это не наш формат. Для меня это, конечно, звучит дико. Пока наши ребята воюют, кто-то решил в кустах отсидеться. Я не понимаю, почему такие песни не берут в эфир, но это вопрос не ко мне, а к национальной безопасности, – сформулировал певец.

Между тем дело не только в чьих-то злобных и антипатриотических кознях, но и в борьбе в стане самих «духоподъемников». Газманов известен затяжным конфликтом с худруком группы «Земляне» и владельцем «Русского радио» Владимиром Киселевым, который тоже подвизался на ниве поддержки политики Кремля. Киселев негодует на Газманова, что он пишет патриотические песни лишь ради личной выгоды, Газманов в ответ оправдывается, что Киселев сам коммерсант и не крутит на своей радиостанции музыку в поддержку специальной военной операции. В общем, получается, как в чуть перефразированной фразе Михаила Салтыкова-Щедрина: «Когда начинают говорить о патриотизме, значит, дело в деньгах».

А вот к славе другого «духоподъемного» певца – Shaman’а Газманов чувства ревности не испытывает и даже позвал его на свой юбилейный концерт в качестве спецгостя. Такой почести, кроме него, удостоился только сын Родион. И это несмотря на то, что в недавнем социологическом опросе Shaman выбил Газманова с первого места в рейтинге лучших певцов страны. Ну, хоть где-то у ура-патриотов царит мир и взаимопонимание.

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